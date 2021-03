Can Yaman e Diletta Leotta: ora parla Maurizio Costanzo

Can Yaman e Diletta Leotta? Indubbiamente la coppia del momento. I diretti interessati non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale su questa relazione ma su Instagram romantiche dediche e foto si sono sprecate nelle ultime settimane. Un lettore di Nuovo non ha potuto fare a meno di notare che ultimamente si parla della Leotta più per le sue vicende amorose che per il lavoro. Un’accusa che non è andata giù a Maurizio Costanzo, che ha preso le parti di Diletta. A detta del giornalista e conduttore, la 29enne ha un grande talento e il gossip è solo una conseguenza della sua bravura e bellezza.

Queste le parole di Maurizio Costanzo in favore di Diletta Leotta:

“Penso che non sia colpa di Diletta Leotta se si parla di lei per la relazione con Can Yaman. Mi risulta che la conduttrice continui a fare il suo lavoro di presentatrice sportiva a Dazn e che lo faccia pure bene. Il gossip fa solo da contorno alla sua figura”

Il pensiero del marito di Maria De Filippi è chiaro: i pettegolezzi e le indiscrezioni non oscurano il lavoro di Diletta Leotta, che è una delle presentatrici più preparate della tv italiana. Non è la prima volta che Maurizio Costanzo difende l’ex fiamma di Daniele Scardina.

Tre anni fa Maurizio Costanzo ha difeso Diletta Leotta e la sua scelta di lasciare Sky Sport, dove ha trovato la grande popolarità, per rimettersi in gioco con la neonata Dazn ma pure con il reality show Il contadino cerca moglie. Un passaggio necessario, a detta di Costanzo, per farsi largo nel mondo dello spettacolo.

Le ultime news su Can Yaman e Diletta Leotta

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta procede a gonfie vele. Secondo gli ultimi gossip i due sarebbe già pronti per la convivenza a tre mesi dal primo incontro. Non solo: pare che la star di Sandokan abbia chiesto la mano della presentatrice. Una proposta di matrimonio che però Diletta avrebbe al momento rifiutato.

Per la Leotta è passato troppo poco tempo dall’inizio della sua liaison con Can Yaman. La 29enne ha scelto di temporeggiare e vivere questa storia d’amore in maniera semplice e naturale, come qualsiasi ragazza della sua età. In passato Diletta avrebbe rifiutato pure le nozze con il suo fidanzato storico, il dirigente Sky Matteo Mammì.

L’altra nota relazione di Diletta Leotta, quella con il pugile Daniele Scardina, è invece terminata dopo un anno per motivi ancora avvolti nel mistero. Si è parlato di un tradimento da parte dello sportivo ma il diretto interessato ha prontamente smentito.