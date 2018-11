Maurizio Costanzo difende Diletta Leotta e Francesca Cipriani

Le parole di Maurizio Costanzo su Diletta Leotta e Francesca Cipriani

Maurizio Costanzo appoggia Diletta Leotta e Francesca Cipriani e il loro rispettivo percorso televisivo. Il giornalista e conduttore ha speso belle parole per la giornalista sportiva e la soubrette abruzzese, spesso al centro di polemiche e critiche sterili. Nella rubrica che da anni cura sul settimanale Nuovo, Maurizio si è detto ammirato per la strada intrapresa da Diletta che, dopo la gavetta e il successo su Sky Sport, ha lasciato l’emittente per lanciarsi in nuove avventure come DAZN, Il Contadino cerca moglie e Miss Italia. “Resto sempre ammirato di fronte a chi lascia il certo per l’incerto in nome dei suoi sogni”, ha sottolineato il marito di Maria De Filippi. “Misurarsi con nuove sfide fa parte del suo percorso di crescita. In questo quadro d’insieme gli ascolti contano relativamente. Per lei l’importante è fortificare i muscoli necessari per affrontare nuove prove. E magari, chissà, tornare a Sky come padrona di casa di qualche trasmissione di punta di sport”, ha aggiunto Costanzo.

Francesca Cipriani è spontanea: parola di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha speso belle parole pure per Francesca Cipriani, in queste settimane al centro delle polemiche per via del suo interesse nei confronti di Walter Nudo, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. L’innamoramento della Cipri ha attirato le critiche di Alessandro Cecchi Paone, che ha avuto con l’ex de La Pupa e il Secchione un acceso scontro a Domenica Live.

Il commento di Maurizio Costanzo su Francesca Cipriani

“Vedo spesso ragazze come Francesca Cipriani criticate per la parte che recitano in tv. La showgirl ha un’immagine precisa su cui fa leva ormai da anni. Ma è spontanea e questo arriva al pubblico, che tifa per lei e non si aspetta nulla di diverso di quello che è”, ha osservato il volto del Maurizio Costanzo Show.