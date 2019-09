Can Yaman, scoperti viaggi-truffa: l’attore furioso denuncia tutto

Dove rivedremo Can Yaman dopo Bitter Sweet

Bitter Sweet è finito da qualche settimana ma non si può dire che i telespettatori abbiano dimenticato Can Yaman, interprete amatissimo di Ferit Aslan che dopo mille peripezie riesce a coronare il suo sogno d’amore con Nazli Piran, interpretata dall’altrettanto nota Özge Gürel. Non lo dimenticheranno soprattutto perché è molto probabile che lo rivedranno – come lo rivedremo con piacere anche noi, del resto – sia in alcuni programmi televisivi, forse a C’è Posta per Te e Verissimo, sia in una nuova serie turca che potrebbe arrivare il prossimo anno su Mediaset: parliamo di Erkenci Kuş, in cui Yaman interpreta il personaggio di Can Divit.

Can Yaman, l’altra faccia del successo: l’attore denuncia dei “truffatori”

Il grande successo di Can si nota soprattutto quando l’attore, a contatto col pubblico, fa strage di cuori di sostenitori e sostenitrici con la sua gentilezza e la sua indiscutibile bellezza; basti pensare del resto a ciò che è accaduto a Napoli durante la sua vacanza italiana. C’è però anche il risvolto della medaglia perché qualcuno può voler approfittare del nome dell’attore per organizzare viaggi e raduni chiedendo quote e quant’altro, senza che Can ne venga messo al corrente; è proprio ciò che sembra essere successo recentemente e che ha spinto Yaman a intervenire definendo gli organizzatori di questi viaggi e il relativo gruppo Facebook dei “truffatori”. Nessuno scrupolo da parte dell’attore che tra le sue storie Instagram ha dimostrato di essere nero per ciò che è accaduto.

Gossip Can Yaman, la frequentazione con la modella Anna

Chissà come avrà reagito invece agli ultimi pettegolezzi sulla sua presunta frequentazione con Anna, fotografa e modella italiana che ha rilasciato un’intervista a Mio che farà davvero discutere; di certo non in questo modo ma siamo sicuri che lo scambio di battute tra lei e l’intervistatrice sia passato tutt’altro che inosservato.