Can Yaman sta con la modella italiana Anna? “Incontrati in Italia”

Fidanzata Can Yaman: il gossip sull’attore

Sono stati tanti in questi mesi i pettegolezzi sulla fidanzata di Can Yaman, attore che – come ben saprete tutti ormai – ha interpretato Ferit Aslan in Bitter Sweet e Can Divit in Erkenci Kuş, serie, quest’ultima, che ancora non arriva in Italia ma che potrebbe debuttare su Mediaset la prossima estate. Non sappiamo se l’attore turco abbia qualcuno nel cuore al momento; è indubbio tuttavia che in molti si sono interessati alla sua vita privata, ed è per questo che l’intervista alla fotografa e modella Anna rilasciata a Mio di recente farà esplodere il gossip in rete. Di cosa parliamo esattamente? Di dichiarazioni che vi lasceranno a bocca aperta perché riguardano il periodo di vacanze che Yaman ha trascorso in Italia.

Can Yaman sta con la modella Anna?

“Quando Can Yaman è atterrato in Italia – queste le dichiarazioni di Anna all’intervistatrice Sonia Russo – ci siamo incontrati in amicizia… direi. Ci eravamo già sentiti sui social e poi ci siamo visti per un paio di giorni. È una persona unica, molto umana e alla mano, sempre disponibile anche con i fan. Ma la nostra è stata una frequentazione breve”. Dalle dichiarazioni di Anna non è chiaro in cosa sia consistita quest’amicizia ma il fatto che si siano frequentati non lascia pensare in realtà proprio a un rapporto tra due amici. Ed è dopo che Anna conferma indirettamente che forse avrebbe potuto esserci qualcosa di più.

Can Yaman e Anna, ecco perché è finita

“Le nostre foto – ha spiegato Anna – sono arrivate fino in Turchia e la cosa non è andata giù alle fan turche che lo vogliono fidanzato con la sua costar Demet Özdemir. Mi sono arrivati molti insulti gratuiti, così abbiamo smesso di vederci”. Il sentimento forse non era fortissimo ma i due avevano iniziato a conoscersi e dispiace che ovunque nel mondo i social network complichino a tal punto la vita delle persone. Cosa risponderà ora Can Yaman alle dichiarazioni di Anna?