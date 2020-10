Can Yaman commenta la cancellazione della serie tv Bay Yanlis

Da giorni non si fa che parlare d’altro: Bay Yanlis, la nuova serie tv con protagonista Can Yaman, è stata cancellata in Turchia. Nonostante i buoni ascolti e l’entusiasmo dei fan la Fox ha scelto di non produrre altri episodi della dizi (così vengono chiamate dalle parti di Instanbul le fiction). Un grande dispiacere per i tanti telespettatori che si sono affezionati alle vicende di Ezgi e Ozgur. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi Can non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il proprio disappunto per questa scelta. Yaman credeva molto in questo progetto, grazie al quale ha ritrovato l’amica Ozge Gurel. I due hanno lavorato insieme già qualche anno fa a Dolunay – conosciuto in Italia come Bitter Sweet – e hanno approfondito il legame sul set di questa nuova spumeggiante e romantica serie.

Chiude Bay Yanlis: le parole dell’attore protagonista Can Yaman

“Perché Bay Yanlis è stata cancellata? Lo chieda ai grandi capi. Se dessi la mia risposta, correrei il rischio di dire la cosa meno opportuna. Mi dispiace perché in questa serie ho interpretato un personaggio che mi ha permesso di esprimermi liberamente, senza essere schiacciato dalla sceneggiatura”, ha dichiarato Can Yaman alla rivista diretta da Alfonso Signorini. L’attore 31enne ci ha inoltre tenuto a precisare che non ha paura di restare imprigionato in determinati ruoli. “Non ho fretta perché so che prima o poi mi cimenterò in altri ruoli”, ha puntualizzato Can. Al momento sono avvolti nel mistero i prossimi progetti lavorativi di Yaman. Si parla insistentemente di una collaborazione con Ferzen Ozpetek (c’è stato un incontro tra i due a Roma) ma per ora non c’è nulla di ufficiale. Di sicuro Can sarà protagonista della prossima edizione di C’è posta per te: sarà uno degli ospiti delle puntate in onda a gennaio 2021 su Canale 5.

Bay Yanlis, la serie turca con Can Yaman e Ozge Gurel: trama

Bay Yanlis racconta la storia di Ezgi (Ozge Gurel). Durante la festa a sorpresa organizzata per il compleanno del suo fidanzato scopre che quello che credeva essere l’uomo della sua vita aveva una relazione parallela. Furiosa, lascia la casa in cui viveva insieme a lui e si propone di tenersi a debita distanza dagli uomini sbagliati, per cercare quello giusto. Cambiando appartamento si imbatte in un nuovo, affascinante vicino. Si chiama Özgür (Can Yaman), è un ragazzo allegro, che prende la vita come viene, gestisce un ristorante e non crede affatto nell’amore. Insomma, come le amiche hanno premura di far notare a Ezgi, è il classico Mr Wrong. Dal canto suo Özgür, vedendo la sua vicina mettersi continuamente nei guai, decide di aiutarla a trovare l’amore.

Quando va in onda in Italia Bay Yanlis con Can Yaman

Stando alle indiscrezioni che circolano negli ambienti televisivi Bay Yanlis andrà in onda in Italia la prossima estate. Mediaset non vuole farsi scappare nessun progetto che coinvolge Can Yaman dopo i successi ottenuti con Bitter Sweet e Daydreamer.