Can Yaman e Ozge Gurel, chiude la serie Bay Yanlis: pubblico in rivolta

La seconda stagione della serie tv turca Bay Yanlis (con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel) non si farà. Almeno questo è quello che è emerso nelle ultime ore, nonostante fino a qualche giorno fa Fox Turchia aveva mandato in onda un video promo con i protagonisti della ‘dizi’. Ma qual è il motivo di un dietro front così tanto repentino ed inaspettato? I rumors più accreditati riportano che a determinare la chiusura anticipata della soap turca siano stati i dati di ascolto della tredicesima puntata. Risultati forse non entusiasmanti per il canale turco, a cui si sarebbe aggiunto anche l’arrivo delle serie tv autunnali. Intanto i fan della soap non sembra abbiano preso bene la notizia. I sostenitori di Can Yaman e Ozge Gurel sono infatti in rivolta. L’hashtag #SaveBayYanlis è diventato nel giro di poche ore di tendenza su Twitter. Un appello quello del popolo dei social e fan della soap che non può essere ignorato dai vertici aziendali della Fox. L’ultima puntata della dizi è quindi prevista per venerdì 2 ottobre sul canale Fox Turchia. GossipeTv ha raccolto in esclusiva la testimonianza di alcune fan, che nei mesi scorsi hanno creato il blog Can Yaman Aslan.

La reazione delle fan e le iniziative

Una delle autrici di Can Yaman Aslan, Titti, ci racconta del grandissimo dispiacere che prova in questo momento, anche in considerazione delle tante persone coinvolte nella realizzazione di Bay Yanlis. Tra i dubbi mossi da Titti c’è anche quello della scelta del giorno della messa in onda. Il venerdì in Turchia è un giorno di festa. Inoltre, in quel giorno nel palinsesto delle reti concorrenti ci sono altre serie tv. Camilla, invece si domanda: “Come mai con buoni numeri e ottimi risultati all’estero (gli ultimi episodi sono stati condivisi in 82 paesi sui social) sia stato scelto di chiudere la serie così repentinamente?“. La parola poi passa a Sabrina, che dice: “Siamo affrante, perché è una serie dinamica, moderna ed innovativa“. Il pensiero delle tre fan raggiunte si rivolge anche a tutto lo staff e all’intero cast. Persone che hanno delle famiglie e che hanno lavorato duramente e senza sosta (anche fino a notte tarda) per realizzare i nostri sogni. Tra le tante iniziative per salvare Bay Yanlis anche quella di diverse petizioni online, che saranno poi presentate alla Fox.

Il post di Can Yaman

Tra i primi a salutare i fan è stato il regista Deniz Yorulmazer che su alcune Instagram Stories ha scritto: “Grazie per averci sostenuto in questo lavoro dall’inizio” – poi ha aggiunto un’altra immagine con un commento inequivocabile: “The last dance” cioè “l’ultimo ballo“. Anche Can Yaman ha voluto far sapere la sua. Il protagonista di Bay Yanlis ha lasciato sul suo profilo un commento più caustico: “In effetti, abbiamo aperto dei fiori molto belli, ma è stata sepolta la terra sbagliata“.

I numeri di Bay Yanlis

La tredicesima puntata di Bay Yanlis ha raggiunto un 3.29 (Ab 2,41 e Abc1 2,91). Dati leggermente in flessione rispetto la puntata precedente, ma che non giustificherebbero da soli la scelta della chiusura della serie. Come hanno fatto notare i più attenti, infatti, ci sono altre serie tv che hanno ottenuti risultati in media o inferiori a Bay Yanlis, ma per loro non è stata disposta la chiusura. Perché? Il terzo episodio della serie tv Yeni Hayat ad esempio ha registrato un 2.44.