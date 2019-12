Can Yaman: l’attore di Bitter Sweet verso Ballando con le Stelle

Can Yaman in Italia: l’attore di Bitter Sweet nel cast di Ballando con le Stelle 2020?

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai Uno il prossimo marzo. Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo Tv Milly Carlucci avrebbe puntato Can Yaman, attore turco noto in Italia per la soap opera Bitter Sweet. Il 30enne è molto amato nel nostro paese, tanto che Maria De Filippi lo ha chiamato per una puntata di C’è posta per te (che vedremo su Canale 5 tra gennaio e febbraio). E Can, tra gli attori più seguiti e apprezzati dal pubblico femminile, potrebbe presto tornare a Roma per scendere in pista al fianco di Milly. Che da sempre ha un debole per gli interpreti di soap e serie tv: in passato abbiamo visto nello show molte stelle de Il Segreto, di Beautiful e di altre fiction italiane.

Milly Carlucci vuole Can Yaman a Ballando con le Stelle

“La sua presenza pare certa anche perché Yaman è stato avvistato molto spesso a Roma”, si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Per Can non sarebbe un problema partecipare a Ballando con le Stelle visto che l’attore parla molto bene l’italiano. Yaman, che è laureato in Giurisprudenza, conosce perfettamente pure l’inglese e il tedesco, oltre ovviamente alla lingua madre che è il turco. In attesa di sapere se la sua partecipazione allo show Rai sarà confermata, sembra sicuro l’arrivo di un’altra serie turca sui palinsesti Mediaset. Dopo Cherry Season e Bitter Sweet, pare che Canale 5 manderà in onda la prossima estate Erkenci Kus, una serie dove Can indossa i panni di un fotografo giramondo che torna a Instanbul dietro richiesta del padre Aziz, proprietario di una nota compagnia pubblicitaria.

Chi sono gli altri probabili concorrenti di Ballando con le Stelle

A Ballando con le Stelle 2020, oltre a Can Yaman, si parla di altri probabili concorrenti quali: Gabriel Garko, Elisa Isoardi, Sandra Milo, Francesca Piccinini, Carlotta Mantovan, Valeria Graci.