Can Yaman a C’è posta per te, i dettagli sulla puntata e la domanda sulla fidanzata

C’è posta per te, Can Yaman ospite a gennaio: è ufficiale

Adesso possiamo dirvelo con certezza sebbene la notizia fosse già nell’aria da un bel po’ di tempo, e noi stessi avevamo lanciato il pettegolezzo proprio alla fine di Bitter Sweet: Can Yaman è stato ospitato a C’è posta per te nella registrazione del 15 ottobre e grazie ad alcuni resoconti raccolti dal Vicolo delle News possiamo fornirvi tutti i dettagli sulla sua partecipazione e sulla storia che andrà in onda a gennaio. Il momento è stato da incorniciare, Maria De Filippi è rimasta sorpresa dalla gentilezza dell’attore turco, cosa di cui lui in realtà ha dato prova anche negli ultimi giorni, e il pubblico era in visibilio: non ci sono dubbi insomma sul fatto che Can Yaman avrà un futuro roseo qui in Italia. Forse ancor di più del comunque indimenticabile Serkan Çayoğlu.

Can Yaman a C’è posta per te: tutti i dettagli sulla partecipazione e sulla storia

La puntata di C’è posta per te si aprirà con un video dedicato alla carriera dell’attore che poi entrerà subito in studio vestito con una camicia bianca piuttosto particolare, un pantalone nero jeansato, degli stivali marroni e con i capelli raccolti in un codino. Maria ha preso subito confidenza con Yaman e gli ha fatto notare ironicamente che in studio erano tutti uomini; lui ha prontamente chiesto se volessero che entrasse suo padre, e le donne hanno iniziato a urlare il nome di Güven, che è appunto il suo nome.

Maria De Filippi e Can Yaman, quattro oggetti per conoscerlo meglio

Maria ha mostrato all’attore quattro oggetti: un libro di diritto, un biberon, un anello e una fotocamera; il primo – che Can non sopporta – per ricordargli che è laureato in legge; il secondo per farsi raccontare qualcosa in più sulla sua infanzia, e Can ha confessato di non averlo mai voluto e di essersi spezzato tutti i denti da piccolo dopo essere caduto col ciuccetto in bocca; il terzo per scoprire qualcosa in più sui suoi sentimenti, e in questo caso invece è stato evasivo (anche se tutti gridavano il nome di Demet Özdemir, sua collega nella fiction Erkenci Kuş); la macchina fotografica proprio per ricordare Erkenci Kuş, fiction che molto probabilmente vedremo durante la prossima stagione estiva su Canale 5.

La storia a cui ha preso parte Can Yaman

Can è stato invitato per essere il regalo della mamma e della sorella della mittente della busta. Chi è stato alla registrazione ha raccontato che Can era abbastanza emozionato e che mentre Maria raccontava la storia mandava baci a tutto il pubblico. Alla fine ha regalato dei vestiti per il bambino della sorella della ragazza e un beauty dal contenuto sconosciuto.

Le ultime news su Can Yaman: reality in arrivo?

Una bellissima puntata dunque che vi farà capire quanto Can sia amatissimo in Italia e che ci fa sospettare che non lo rivedremo forse solo a Verissimo: abbiamo come l’impressione in effetti che l’attore verrà contattato anche dagli autori dell’Isola dei Famosi, reality show che più di tutti si presterebbe a una sua partecipazione; se accetterà o meno non lo sappiamo: fatto sta che gli autori non dovrebbero escludere a priori un invito con tanto di fiocchi.