Can Yaman a Napoli: “Ti amo”, Ferit di Bitter Sweet stregato

Bitter Sweet, Can Yaman in Italia: le vacanze a Napoli e l’assalto dei fan

Doveva essere una vacanza in Italia e invece per Can Yaman si è trasformata in un appuntamento con i suoi fan più sfegatati: l’arrivo dell’attore di Ferit Aslan di Bitter Sweet in Italia è stato scandito infatti da momenti che sicuramente non dimenticherà quando tornerà in Turchia, visto che, non appena arrivato in hotel, è stato assalito dai tantissimi follower che avevano saputo la notizia, al punto che son dovute intervenire le Forze dell’Ordine e il posto è stato transennato. Un’accoglienza calorosissima, non c’è che dire, che però ha impedito a Can di trascorrere serenamente del tempo in Italia, dove – lo ricordiamo – non è venuto per appuntamenti televisivi ma per farsi delle vacanze.

Can Yaman ora è a Capri: Ferit Aslan si gode i paesaggi italiani

Lui comunque ha mantenuto il sorriso, ha salutato tutti, si è fatto riprendere e fotografare e si è detto anche entusiasta di tutto l’affetto ricevuto; ha dimostrato di essere insomma un ragazzo con i piedi per terra, a differenza di tanti altri attori che le uniche foto che si son fatti nell’arco di tutta la carriera son quelle davanti allo specchio. Proprio recentemente Can ha scritto un messaggio breve ma significativo su Instagram, con cui ha voluto dire grazie a tutti: “Vi ringrazio – queste le parole dell’attore che poche ore fa era a Capri – per tutto il calore che mi state dimostrando, ve ne sarò sempre grato. Italia, ti amo #Napoli”.

Dove rivedremo Can Yaman dopo Bitter Sweet? Le ultime news

Sappiate che anche se Bitter Sweet terminerà la seconda settimana di settembre ciò non vorrà dire che non vedremo più Can Yaman in televisione: è molto probabile infatti che Mediaset decida di mandare in onda le cinquanta puntate di Erkenci Kuş, altra soap opera turca in cui l’attore interpreta il personaggio di Can Divit e che molto probabilmente gli ha fatto conoscere la sua dolce metà. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo! Intanto se volete vedere foto e video dell’arrivo di Can Yaman a Napoli e molto altro ancora date un’occhiata qui!