Campello-Morata, di nuovo insieme per i figli: l’aria è tesa, dettagli

Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo insieme. Ma, si proceda con ordine. È trascorso appena un mese da quando Alice e Alvaro hanno sorpreso i loro fan con l’annuncio inaspettato della loro separazione. La notizia ha lasciato in tanti di stucco poiché l’influencer e il calciatore sembravano una coppia perfetta, riuscendo a conquistare un vasto pubblico di fan in tutto il mondo e accumulando numeri impressionante sui social, dove gli utenti hanno seguito le loro vicende familiari con passione per anni.

Tuttavia, lontano dai riflettori, la realtà era tutt’altro che idilliaca, e da settimane non si fa che speculare sui possibili motivi che li avrebbero spinti a prendere strade diverse. Tra i vari gossip circolati su di loro, si parla di presunti tradimenti da parte di Morata, di un ipotetico flirt extra-coniugale tra Alice Campello e il motociclista Andrea Iannone, o persino di una convivenza ormai distante che andava avanti da tempo. Tutti i rumors, però, sono stati prontamente smentiti dai diretti interessati, i quali hanno chiarito che sarebbero state semplicemente delle incomprensioni sempre più frequenti a segnare la fine della loro storia.

Dopo settimane dall’annuncio della loro separazione, Alice Campello e Alvaro Morata si sono riuniti e sono stati subito paparazzati, prima dal settimanale spagnolo Diez Minutos e poi dai fotografi di Chi. Il loro incontro, però, non è dovuto a nessun ritorno di fiamma, ma solo a degli impegni legati ai loro figli: i gemelli Alessandro e Leonardo, Bella e Edoardo. Difatti, l’ex coppia è stata avvistata a Madrid, in Spagna, mentre accompagnava i gemelli Alessandro e Leonardo, di 6 anni, a scuola.

Alvaro Morata e Alice Campello: spunta un altro dettaglio sulla separazione

Stando a quanto si legge sul settimanale Chi, per il momento non c’è nessuna intenzione di ricostruire il loro rapporto. Al contrario, durante l’incontro, nei loro volti “non c’è alcun sorriso”, ma solo segni di preoccupazione. Infine, dopo aver accompagnato i bambini a scuola, Alice e Alvaro sono rientrati insieme in macchina, per dirigersi verso la casa dove vive l’influencer veneta.

Il magazine ha anche svelato un dettaglio inedito sui motivi dietro la loro rottura. A quanto pare, la crisi sarebbe degenerata a seguito di una lite avvenuta durante la festa per la vittoria della Spagna agli Europei. Dopo il bacio scambiato tra di loro al momento del trionfo, l’imprenditrice si sarebbe infastidita perché avrebbe preferito festeggiare privatamente, solamente con figli e amici, e non con la famiglia del calciatore presente. Anche per questo, il clima tra di loro sarebbe ancora molto teso e gli avvocati starebbero lavorando per arrivare ad un accordo il prima possibile.