Calvani dopo il Grande Fratello torna in TV con uno show tutto suo

Grande sorpresa per Luca Calvani dopo il Grande Fratello. L’attore torna in TV con un programma tutto suo. Ebbene l’ex gieffino diventa conduttore e a svelarlo è Giuseppe Candela, nella sua rubrica C’è chi dice, sul nuovo numero del settimanale Chi. Una grande svolta per Calvani, che nella Casa più spiata d’Italia di Alfonso Signorini è riuscito a conquistare una bella fetta di pubblico, anche se non subito.

Inizialmente, Luca non era tra i concorrenti preferiti dei telespettatori che seguono con passione il reality show di Canale 5. Con il tempo, è riuscito a farsi conoscere meglio e a ottenere un enorme apprezzamento. I suoi fan lo ritroveranno presto sul piccolo schermo e, questa volta, in una trasmissione che lui stesso condurrà. Nel dettaglio, dopo il reality show di Canale 5, Calvani sbarca su Food Network, canale del gruppo Warner Bros. Discovery.

Qui condurrà un nuovo programma dedicato appunto alla cucina. “Tra padelle e ricette è tutto pronto: le registrazioni si terranno nel suo casale in Toscana”, scrive il giornalista. La sua passione per la cucina non è passata inosservata e non solo al pubblico, a quanto pare. Era lui a gestire la cucina, alternandosi a Federico Chimirri, per creare i piatti da gustare nella Casa più spiata d’Italia. Ora è pronto a trasformare la sua passione in un trampolino di lancio per la conduzione del nuovo programma culinario.

Non si conoscono ancora i dettagli di questo progetto, ma di sicuro a breve verranno svelati. Nel frattempo, i suoi fan possono gioire per questo salto di qualità.

Luca Calvani: il suo percorso al Grande Fratello prima e dopo l’eliminazione

Calvani è stato al centro di varie dinamiche della passata edizione del Grande Fratello. Sebbene abbia avuto alcuni scontri, si è ritrovato sempre a riappacificarsi con tutti. Alla fine, a colpire il pubblico è stato il suo forte legame con Helena Prestes, per la quale ha fatto il tifo anche da fuori. Infatti, Luca è uno dei sostenitori della modella brasiliana, che in studio applaudiva e urlava per le sue vittorie.

Ancora oggi, tra lui e altri ex coinquilini, come Amanda Lecciso, Iago Garcia, Stefania Orlando, Federico Chimirri, Helena e Javier Martinez, è in piedi una bellissima amicizia. A dimostrarlo sono loro stessi, tramite i loro profili social. Nulla da fare, invece, con Jessica Morlacchi. Quest’ultima si è presa una bella cotta con Luca nella Casa e poi ha anche lanciato una serie di accuse anche molto pesanti, legate al loro particolare rapporto, tra allusioni e sospetti.

Alla fine, però, questa amicizia sembra essere giunta al termine, con Jessica delusa dal comportamento di Calvani. Infatti, fuori dalla Casa non ci sono finora mai stati segnali di riavvicinamento tra loro. Anzi, la Morlacchi in TV ha confermato la fine della loro amicizia dopo il Grande Fratello.