Luca Calvani a Verissimo: la verità su Jessica, la reazione del compagno

Luca Calvani è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello. La sua uscita ha fatto molto discutere, senza di lui la casa ha perso un pezzo da novanta e Silvia Toffanin ha voluto ospitarlo nel suo parterre. A Verissimo, Luca ha ripercorso la sua vita privata e professionale, soffermandosi a lungo sulla parentesi Jessica Morlacchi. Per la prima volta in televisione c’è anche Alessandro, il suo compagno da 9 anni.

Il primo argomento importante affrontato è il suo rapporto con Jessica, considerato da molti sia equivoco che strategico a favore di gioco. Calvani non si pente e non ha rimpianti del suo percorso, è felice di essersi ritrovato con la Morlacchi. La verità è che si è avvicinato a lei perché aveva percepito una affinità in lei, il loro umorismo simile li ha fatti avvicinare. Jessica è stata il suo punto di riferimento, la sua compagna di gioco. I suoi sentimenti erano talmente sicuri che forse ha peccato di questa sicurezza e ha esagerato, facendola illudere. L’incomprensione c’è stata, lo ammette, ripercorrendo i suoi passi. Quello che però più lo ha ferito è stato pensare che questa incomprensione avesse raggiunto anche il suo compagno. Uscito dal programma ha chiesto scusa ad Alessandro per quello che può aver percepito, per aver messo a dura prova la sua fiducia. Alessandro non ha mai dubitato del loro rapporto, ma la polemica che è nata, soprattutto dopo le parole di Jessica ha creato delle incomprensioni anche tra loro. Tutto risolto, non è successo nulla, ma Luca sentiva di dovergli delle scuse.

Luca Calvani: il rapporto con la ex e la perdita dei genitori

Un’altra persona fondamentale nella vita dell’attore è Francesca, la sua ex compagna e mamma della sua bambina Bianca, oggi sedicenne. Francesca è ancora la sua colonna, la sua famiglia. Si conoscono a 15 anni e attraversano varie fasi di amicizia e amore fino alla nascita di Bianca. Entrambi hanno perso i genitori giovanissimi e a distanza di poco tempo, per questo si sono accolti l’uno in casa dell’altra. Oggi, essendo separati ma genitori, hanno al primo posto la serenità e la felicità di Bianca. Francesca è la confidente di Luca, hanno ancora un rapporto profondo proprio per il senso di famiglia che hanno creato negli anni.

Per Luca Calvani la famiglia è fondamentale. Sua mamma è morta improvvisamente a 46 anni, cadendo da una scala quando lui era a New York. Aveva solo 21 anni e non ha neanche fatto in tempo a salutarla. Neanche 10 anni dopo, a 56 anni è morto il padre. Calvani ha parlato del rapporto meraviglioso con i genitori: sua mamma aveva accolto subito il suo coming out tanto da intrattenere un rapporto epistolare con il suo ragazzo dell’epoca. Con il padre invece ha sempre condiviso le sue passioni per l’arte e il cinema, anche se da bambino si sentiva diverso dagli altri della sua età. Più sensibile e creativo, preferiva il cinema al calcio e questo lo faceva sentire sbagliato. I suoi genitori però gli hanno lasciato l’eredità più bella di tutte: le sue sorelle Sara ed Eva e suo fratello Marco, i Calvani Bros come si chiamano sui social.