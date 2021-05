Buongiorno Mamma, Jacopo: la storia dell’attore Matteo Oscar Giuggioli

È uno dei protagonisti della nuova fiction di Canale 5 Buongiorno Mamma!, Matteo Oscar Giuggioli che interpreta Jacopo ha raccontato della sua storia tra carriera e vita privata al settimanale DiPiù Tv. In particolare l’attore ha svelato qual è stato il primo approccio alla recitazione e cosa lo ha spinto a continuare.

Prima di oggi, Matteo ha preso parte anche al film Succede, tratto dall’omonimo libro di Sofia Viscardi. Quello è stato il suo secondo film. Aveva fatto il provino a scuola e da quel momento non ha più contemplato uno stop dalla sua passione, ovvero la recitazione. E ad ora ha avuto il piacere di far parte di un cast dai grandi nomi tra cui Serena Autieri, Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova.

Proprio riguardo a quest’ultimo ha speso parole di profonda stima e lo ha soprannominato come il suo papà televisivo. Bova non solo è stato molto protettivo nei suoi confronti ma tra i due c’è stato un ottimo feeling tanto da fornire anche alcune curiosità sulla stessa fiction:

“Tra noi è nata una bella intesa al punto che in molte scene siamo andati oltre il copione, abbiamo improvvisato. E a volte, nelle scene più intense, ci è capitato anche di commuoverci”

Sempre sulla fiction, al settimanale DiPiù Tv ha raccontato come è entrato nel cast di Buongiorno Mamma!. In particolare, ha svelato di aver dovuto superare quattro provini prima di aggiudicarsi il ruolo. Inoltre ha anche raccontato come si è preparato per il ruolo, facendo riferimento alla sua insegnante di recitazione.

“Prima di arrivare sul set mi sono preparato a lungo: ho letto e riletto il copione insieme con un’insegnante di recitazione che mi segue da anni. E arrivare così preparato all’inizio delle riprese è stato fondamentale, perché abbiamo lavorato a ritmi serratissimi, girando tantissime scene al giorno. È stata una grande palestra. Per fortuna sul set c’era un clima bellissimo, ho creato ottimi rapporti con tutti gli attori”

Matteo Oscar Giuggioli, tra vita privata e recitazione

Matteo Oscar Giuggioli a Di Più Tv ha raccontato di non essere stato fortunato quanto il suo personaggio da un punto di vista famigliare. Infatti ha svelato di non aver mai avuto rapporti con il padre, tanto da essere un tasto dolente. Di contro è sempre stato molto legato invece alla madre Anita che, a detta sua, non gli ha mai fatto mancare nulla.

La mamma, tra l’altro, è anche la sua manager ma al contempo lavora in un’azienda farmaceutica. Le speranze di Matteo però sono altre:

“Spero che questa possa diventare presto la sua occupazione: sto lavorando perché succeda, mi sto impegnando al massimo. E sono certo che prima o poi questo momento arriverà, che esploderò come “attore” definitivamente”

Invece, per quanto riguarda la recitazione, Giuggioli ha dichiarato di aver sempre avuto un’occhio di riguardo nei confronti dell’arte. Infatti, il nonno era uno scultore mentre la mamma e lo zio sono appassionati di cinema. Il suo primo corso di recitazione risale ai 14 anni, quando ha capito di aver dentro qualcosa da esprimere. La sua carriera di attore per lui ha significato trovare la propria lingua con cui comunicare.

“Quando recito riesco finalmente a esprimere davvero me stesso, la mia anima. Infatti dopo quel primo corso di teatro ho cominciato a studiare recitazione per altri tre anni. Nel frattempo ho iniziato a fare provini anche se avevo già debuttato sul set: è successo per caso”

Il suo primo provino infatti è stato per il film Gli sdraiati, a sedici anni.

“La regista Francesca Archibugi ha fatto i provini in tutte le scuole di Milano, la mia città. Ha incontrato circa tremilacinquecento ragazzi, alla fine ne ha scelto cinque e io ero uno di quelli”

Nel frattempo Buongiorno Mamma!, la fiction che è ispirata alla vera storia di Nazzareno, verrà trasmessa questa sera su Canale 5, facendo un cambio nella messa in onda: da mercoledì a martedì.