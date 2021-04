Buongiorno, mamma!: numero puntate, cast, location, repliche, trama

Da mercoledì 21 aprile in prima serata su Canale 5 debutta la fiction di Canale 5 nuova di zecca dal titolo Buongiorno, mamma! La serie tv è una produzione Lux Vide con la collaborazione di Luca Barnabei, regia di Guido Manfredonia e Matteo Mandelli, principalmente improntata sul genere drama family.

La storia racconta di una famiglia apparentemente come tutte le altre ma che nasconde una storia speciale. I protagonisti principali sono Raoul Bova nei panni di Guido e Maria Chiara Giannetta che veste il ruolo di Anna.

La serie tv si compone di 6 serate da 2 episodi per un totale di 12 episodi. Salvo variazioni di palinsesto dovrebbe concludersi mercoledì 26 maggio.

Chi sono gli attori

Protagonista della serie è Raoul Bova che interpreterà il personaggio di Guido Borghi, marito di Anna Della Rosa e Maria Chiara Giannetta che è per l’appunto la moglie di quest’ultimo. Faranno la parte dei quattro figli della coppia Elena Funari, che sarà Francesca Borghi, ragazza tanto calma quanto ribelle; Matteo Oscar Giuggioli che interpreterà Jacopo Borghi, secondogenito di casa; Ginevra Francesconi per Sole Borghi, adolescente intelligente, studiosa e brillante e Marco Valerio Bartocci che invece avrà il ruolo di Michele Borghi, il piccolino della famiglia.

Per i grandi nomi ci sarà anche Serena Autieri nei panni di Miriam Castellani, insegnate di sostegno nella scuola in cui lavora Guido. Non mancherà anche il volto di Che Dio ci aiuti Erasmo Genzini che sarà Armando, un ragazzo molto passionale che sconvolgerà la vita di Francesca.

Tra il cast ci sarà anche Beatrice Arnera che interpreterà Agata Scalzi, una ragazza dal passato molto complicato; Stella Egitto vestirà i panni di un’amica di Anna, Maurizia Scalzi; Barbara Folchitto per il ruolo di Lucrezia Della Rosa, nonna materna; Niccolò Ferrero per Piggi, il fidanzato di Francesca e Giovanni Nasta che sarà Greg, amico di Sole.

Infine Rausy Giangarè interpreterà Greta, campionessa di tuffi costretta a smettere a causa di un incidente; Federico Cesari avrà i panni di Federico, il ragazzo più popolare della scuola e Giovanni Calcagno sarà Elio Borghi, padre di Guido.

Dove è stata girata

Buongiorno, mamma! è stata girata interamente nel territorio laziale. In particolare le vicende si snodano nella zona del lago di Bracciano, luogo cardine in cui si sviluppa sia la storia d’amore tra Anna e Guido sia il mistero che fa parte delle loro vite.

Tra le location in cui sono avvenute le riprese ci sono anche le città di Roma e Formello.

Le repliche

Le repliche saranno disponibili in contemporanea con la messa in onda della serie tv Buongiorno, mamma! sulla piattaforma Mediaset Play.

La trama

La trama ruota intorno alle vicende della famiglia Borghi, che vive proprio in una villa sul lago di Bracciano. È ambientata tra il 1995 e il 2013. Proprio in quell’anno Anna ha un’incidente stradale ed entra in coma. Questo episodio unisce ancora di più i Borghi fino all’arrivo di un personaggio inaspettato.

Anna è una mamma presente a tutti gli effetti nella vita famigliare e fa la fotografa, Guido è il preside di una scuola. Hanno quattro figli che sono Francesca, Jacopo, Sole e Michele. A un certo punto però l’arrivo dell’infermiera Agata rischia di svelare segreti sepolti da tempo. Questa cerca informazioni sul suo passato e su sua madre e i fatti si intersecano alla giovinezza di Guido ed Anna. La mamma di Agata è scomparsa da tanto tempo ed è ritratta in una vecchia foto proprio accanto alla moglie di Borghi.

La coppia non ha avuto vita facile infatti. Anche per stare insieme ha dovuto lottare. Per avere i loro figli hanno bruciato le tappe e ora devono fare i conti con la loro adolescenza. Jacopo, il secondogenito, è in perenne conflitto con il padre. Francesca, la maggiore, è a un passo dal matrimonio con il fidanzato Piggi per cui però proverà dei dubbi in seguito all’incontro con il passionale Armando.

Sole affronta i primi amori, sembra la figlia perfetta, prediletta del padre. Brillante e brava a scuola. Condividerà i suoi dubbi con il migliore amico Greg, segretamente innamorato di lei, mentre la ragazza ha occhi solo per il bullo della scuola Federico. Michele, invece, è l’ultimo arrivato in casa Borghi ed è il più dolce. Tutti e quattro portano dentro di sé dei conflitti da risolvere e delle ferite da arginare.

In ultimo, c’è la famiglia di Anna. Lei non va d’accordo con i suoi genitori e il padre di Guido, Elio, invece, nasconde un segreto sul passato del figlio…