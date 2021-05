Buongiorno, mamma! fiction cambia giorno: anticipazioni ultima puntata

Buongiorno, mamma! è agli sgoccioli. Dopo cinque intense puntate di misteri e indagini sulla famiglia Borghi, forse la prossima settimana si riuscirà a capire qualcosa in più sulle intricate vicende di Guido e Anna Borghi. Per farlo bisognerà aspettare giovedì.

Infatti, una delle novità è che la fiction di Canale 5 per il suo finale di stagione cambierà giorno. Non andrà in onda come preannunciato mercoledì 26 maggio, ma il giorno dopo, il 27 maggio. Sempre nello stesso canale e sempre alla stessa ora, in prima serata.

Nonostante però la serie tv sia arrivata alla sua ultima puntata, quello che è certo è che i misteri sulla famiglia Borghi, in particolare sulla morte di Maurizia, migliore amica di Anna sono ancora irrisolti. E dopo le vicende che vedono coinvolte anche Sole, Jacopo e Francesca, ci si interroga anche sul passato e il presente dell’infermiera Agata. Chi è veramente e che cos’ha in comune con i Borghi e con la moglie di Guido?

E il bambino di Sole? Nascerà oppure no? Che ne sarà della storia d’amore tra Jacopo e Greta? E Francesca, invece, rimarrà ferma nella decisione di sposarsi con Piggi o punterà sulla passione con Armando? Lo scopriremo solo nell’ultima ed imperdibile puntata. Quello che è certo è che sembra ci siano tutti i presupposti per un finale aperto.

Ma cosa succederà nel sesto appuntamento tanto atteso? Di seguito vi forniremo tutti i dettagli e le anticipazioni.

Buongiorno, mamma!, ultima puntata: la trama

Come si diceva precedentemente sono tante le questioni che dovranno essere affrontate nell’ultimo episodio della serie tv. I Borghi faranno i conti con al verità. In particolar modo Guido sarà costretto a spiegare ai suoi figli il suo rapporto con Miriam, l’insegnate di sostegno della propria scuola. E, chissà, molto probabilmente questo sarà un duro colpo per loro, in particolare per la nuova presenza nella loro vita della donna che “minaccia” di prendere il posto della mamma.

Guido cercherà però di prendersi le sue responsabilità ammettendo di non essere perfetto come la sua famiglia lo vede. Al contempo verrà accusato dell’omicidio di Maurizia, sua ex fiamma e migliore amica di Anna. Il commissario Colaprico troverà quindi il modo per incastrarlo. Riuscirà a dimostrare la sua innocenza e a convincere Agata e i suoi figli?

Sole, invece, sentendosi sempre più sola e vivendo un momento complesso anche con Federico, che si rifiuta di parlarle, andrà ad abitare con i nonni. Nonna Lucrezia si prenderà cura di lei.