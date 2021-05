Buongiorno Mamma, Sole: la storia dell’attrice Ginevra Francesconi

È Ginevra Francesconi a svelarsi oggi tra le pagine del settimanale Tv Mia. L’attrice è Sole Borghi nella nuova fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma!, che racconta la storia, le vicende e i misteri di una famiglia che vive sul Lago di Bracciano.

Sole è la terzogenita di Anna Della Rosa e del marito Guido, sorella di Jacopo, Francesca e Michelino. Interpreta la tipica adolescente, amante dello studio e curiosa della vita, che un giorno si ritrova a fare la scelta sbagliata. Un errore che le stravolge tutti i piani.

Nella realtà Sole è Ginevra Francesconi, appunto. A Tv Mia l’attrice ha raccontato cosa l’ha spinta ad intraprendere questo tipo di carriera professionale. Una delle tante curiosità sulla ragazza è che la sua passione deriva da sua sorella Ludovica, anche lei attrice.

Tutto è iniziato quando quest’ultima ad 11 anni è entrata a far parte di una compagnia teatrale. A quel punto anche Ginevra ha deciso, sia per curiosità che per superare la sua timidezza, di iscriversi ad un corso nella sua scuola di recitazione. Aveva solo 7 anni. Da lì la scalata ha avuto inizio.

Non è stato tuttavia un percorso privo di rinunce. Infatti, la Francesconi ha lasciato il suo paese natìo, Sora in provincia di Frosinone per trasferirsi a Roma e coltivare la sua passione. Ad oggi ha le idee ben chiare su cosa vuole fare “da grande”. Sicuramente continuare ad inseguire il suo sogno e realizzarsi sempre di più in quest’ambito.

“Con il passare degli anni la recitazione da semplice attività extrascolastica, è diventata sempre più importante. In terza media ho capito che volevo fare sul serio e mi sono iscritta ad un corso, a Roma”

È così che Ginevra si è raccontata. Da lì ha debuttato a 14 anni con Che Dio ci aiuti per una parte piccola nella quarta stagione. Da annoverare anche Don Matteo e diversi film tra cui Genitori vs Influencer. Non è mancato lo studio della musica. Sa infatti suonare il violoncello avendo studiato al Conservatorio. E trai progetti futuri c’è la volontà di intraprendere l’università, molto probabilmente quella di Psicologia per poi specializzarsi in Criminologia. Attualmente frequenta l’ultimo anno di superiori.

“La studierò più che altro per passione perché l’argomento mi affascina molto: ma non credo di riuscire ad esercitare la professione. E, soprattutto, spero di non averne mai bisogno: perché io voglio continuare a fare l’attrice, il mio grande sogno”

In ogni caso Ginevra Francesconi, oltre a essere grata ai suoi genitori per tutte le opportunità che le hanno dato di inseguire i propri sogni, ha dimostrato di avere le idee chiare sul suo futuro e su quello che vuole diventare: