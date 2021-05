Buongiorno, Mamma! 2 si farà? Prime anticipazioni e indiscrezioni

Siamo giunti alla conclusione della nuova fiction di Canale 5, Buongiorno, Mamma! La serie tv può vantare tra gli attori principali la presenza di Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Serena Autieri. Tre professionisti che hanno giocato dei ruoli fondamentali nel rappresentare le dinamiche della famiglia Borghi.

Come già detto tante volte, Buongiorno, Mamma! non nasce dalla spuria fantasia dei suoi produttori ma è il prodotto di una storia vera, quella di Nazzareno e sua moglie, entrata in coma per diversi anni. Ovviamente, come sempre accade nel panorama televisivo, molti intrecci sono inventati, ma quello che rimane, di fatto è il fatto scatenante, la malattia di Anna Della Rosa, e i segreti che lei e suo marito nascondono.

Stasera alle 21.25 su Canale 5 ci sarà l’ultima imperdibile puntata. E per molti ha dell’incredibile che in un unico appuntamento verranno svelati fatti che fino ad ora sono rimasti nascosti. Il punto di forza della fiction è sicuramente l’imprevedibilità. La difficoltà nel percepire le verità celate dietro i personaggi e l’intreccio di una trama per nulla banale.

Buongiorno, Mamma!: seconda stagione in arrivo?

A questo punto, ci si chiede dunque se effettivamente ci sarà un seguito alla prima stagione di Buongiorno, Mamma! Dalle anticipazioni della puntata di questa sera si può comprendere come verranno chiariti molti aspetti. Lo stesso Oscar Giuggioli, che interpreta Jacopo nella serie, intervistato da Fanpage ha ammesso che una seconda stagione potrebbe esserci, così come anche una sua conferma nel cast. “Ci sono tante cose da valutare e la certezza ancora non c’è. Vediamo che succede”, ha dichiarato Giuggioli.

E a volere una seconda serie è pure l’infermiera Agata che ha il volto di Beatrice Arnera. Quest’ultima spera addirittura in una serie di stagioni vista la forza dei personaggi che sono protagonisti della fiction di Canale 5. Ecco quali sono state le sue parole in un’intervista recente a Fanpage:

“Io spero con tutto il cuore che abbia un seguito di stagioni, i personaggi sono pronti ad esplodere come bombe a orologeria, sarebbe interessante vedere come evolvono, sia da spettatore che da interprete!”

Lo stesso Raoul Bova non ha nascosto che ci saranno dei finali aperti e delle cose che andranno ancora maggiormente chiarite. Dunque, ad oggi non si ha l’assoluta certezza che ci possa essere un seguito alla vicende della famiglia Borghi. Tuttavia, l’entusiasmo degli attori che vi fanno parte fa ben sperare.

Aspettiamo quindi aggiornamenti ma nel frattempo, oggi su Canale 5 alle 21.25 tutti sintonizzati per il finale della prima stagione!