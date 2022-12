Il meteorologo non sente di essere in onda e racconta i fatti suoi in tv. Poi l’errore esilarante del conduttore

A Buongiorno Italia, programma del mattino di Raitre, una gaffe del meteorologo Luca Ciceroni ha fatto divertire i telespettatori e i un amen è diventata virale. Verso fine trasmissione il conduttore Filippo Bernardi ha dato la linea per le previsioni del tempo. Ciceroni però ha avuto dei problemi con l’audio e non ha capito di essere in onda, tanto che ha continuato a parlare con qualcuno in studio di un suo fatto personale. L’uomo stava raccontando un aneddoto con protagonista una sua conoscente alle prese con dei problemi tecnologici:

“E allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio, che io ho letto solo domenica, da mercoledì, dicendo: ‘Ma Luca, Alexa è impazzita: mi mette musica inglese“.

A quel punto il conduttore ha ripreso parola visibilmente imbarazzato e, per dare il tempo di ripristinare il collegamento, si è messo a leggere i titoli dei quotidiani in edicola oggi. Purtroppo l’emozione o la distrazione per quanto accaduto poco prima gli hanno fatto commettere un errore esilarante. Leggendo il titolo de la Repubblica lo ha storpiato, così “Pippi Calzelunghe” si è trasformato in “Pippe Calzelunghe”.

Al secondo tentativo i due giornalisti, nonostante l’audio non ancora perfetto, sono riusciti a fare il collegamento e a dare le previsioni del tempo.

Poteva forse sfuggire agli occhi attenti del web questo episodio? Ovviamente no e infatti il video in questione è stato ripreso da alcune pagine Instagram che si divertono a riportare i fatti esilaranti della tv. Da Trash Italiano a Ghetto Trash, che contano molti follower, a molti altri profili, in tanti hanno ripostato l’accaduto. Non solo: anche la cantante Emma Marrone ha postato la clip del tg nelle sue storie Instagram scrivendo ironicamente: “Oggi vivo solo per questo”.

Le gaffe più divertenti dei giornalisti

Le gaffe di Ciceroni e Bernardi si aggiungono a quelle di tanti loro colleghi. Striscia la Notizia infatti, quasi ogni sera, mostra gli strafalcioni dei giornalisti tv. Per esempio la giornalista di Sky Tg24 Cristiana Mancini, per ben due volte, mentre dava una notizia sulla campagna vaccinale, ha scambiato la parola vaccinale con vaginale. Il giornalista del tg2 Marco Bezmalinovich invece, parlando del presidente degli Stati Uniti, lo ha chiamato Bin Laden al posto di Biden.

Addirittura esiste una pagina social, che ha parecchio successo, che raccoglie le gaffe del mondo giornalistico che si chiama “Giornalisti out of context”, ideata durante il lockdown da Matteo Carlino. “L’obiettivo è l’ilarità nel rispetto di tutti. Anzi spesso sono gli stessi giornalisti a segnalare gli errori”, si legge sul profilo.