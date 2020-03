Bugo e Morgan: “Nano con monopattino” “Pollo”, perché stanno litigando

Morgan contro Bugo, cos’è successo questa volta: la lite social

Morgan e Bugo oggi hanno litigato ancora una volta. E tutto è avvenuto davanti agli occhi di tutti sui social network: chi su Twitter chi su Facebook, ognuno ha potuto notare infatti la diatriba, l’ennesima, tra i due cantanti. Da dov’è nato tutto? Recentemente Morgan aveva postato un video in cui usava un monopattino e cantava l’ormai nota strofa contro il suo ex amico; probabilmente dopo aver notato quel filmato Bugo ha risposto a tono, con tutta evidenza infastidito dalla provocazione: “Un’altra cosa di cui non mi stupisco più – queste le parole del cantante – è la mia bellezza eh eh. Questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di umiltà, nani col monopattino figli di balconi decaduti”. Parole belle pesanti insomma.

un'altra cosa di cui non mi stupisco piu' e' la mia BELLEZZA eheh questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di UMILTA' nani col monopattino figli di balconi decaduti — Bugo (@BugattiCristian) March 20, 2020

Bugo attacca e Morgan risponde: “Pollo”

Morgan ovviamente ha risposto a tono appellando Bugo come “pollo” e facendogli notare anzitutto che non è basso, in secondo luogo che l’unico motivo per il quale ancora gli danno retta è proprio la strofa portata a Sanremo: “Qui – queste le sue parole – l’unico pollo è quello che non ha mica capito ancora perché la gente se lo ricorda. Non è per la sua innegabile bellezza e neanche per la sua incantevole visione musicale […] Ma… le brutte intenzioni la maleducazione… quelle sì che pagano…”. Un colpo ben assestato quello di Morgan, a cui Bugo non ha risposto su nessuno dei suoi profili. Non ancora almeno.

Bugo, io sono un nano alto 1,80 come la maggior parte delle persone al mondo.Dalla tua altezza riuscirai mai ad… Gepostet von Morgan am Samstag, 21. März 2020

Bugo e Morgan, uno scontro iniziato a Sanremo 2020

Non è una novità comunque che i due abbiano litigato: come sapete la lite è partita da dopo Sanremo e da allora i due non si sono riappacificati. Anzi. Non sappiamo cosa succederà in futuro ma se le premesse e gli sviluppi sono questi non prevediamo nulla di buono.