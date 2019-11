Buffon, tapiro d’oro da Striscia la notizia: Gigi come Leotta e Jovanotti

Striscia la notizia, tapiro d’oro a Gianluigi Buffon per truffa: l’elenco delle vittime si allunga

Tapiro d’oro per Buffon: il portierone della Juventus è finito a Striscia la notizia perché vittima di una truffa. Valerio Staffelli ha consegnato il simbolo del tg satirico per un caso che abbiamo già visto proprio a Striscia la notizia, quello della pubblicità dei bitcoin. Pare infatti sia stata utilizzata l’immagine di personaggi conosciuto per pubblicizzare questa offerta, raccontando che questi personaggi per primi ne hanno approfittato. Nulla di più falso, perché oltre a trattarsi di fake news sull’uso dei bitcoin da parte di queste persone pare non ci sia neanche mai stato il consenso a usare la loro immagine. Il tapiro a Buffon a Striscia la notizia è insomma simile a quello consegnato a Jovanotti e Diletta Leotta.

Tapiro d’oro a Buffon, anche lui vittima di una truffa: il comunicato di Striscia la notizia

Con un comunicato, Striscia ha anticipato la consegna del tapiro a Gigi Buffon fornendo qualche piccola anticipazione. Vi abbiamo già dato in apertura un’infarinatura di ciò che è successo, ma vediamo di scendere più nel dettaglio. Nel comunicato di Striscia di legge che l’immagine di Buffon è stata utilizzata a sua insaputa per una sponsorizzazione sul Web. L’oggetto di tale pubblicità è il trading online e l’acquisto di bitcoin, come già successo con Jovanotti e Diletta Leotta appunto. Valerio Staffelli ha raggiunto Buffon a Torino per consegnargli il tapiro e ascoltare la sua versione dei fatti. Queste le parole del portiere: “Ho incaricato il mio avvocato di sporgere denuncia. Mi dispiace tanto se qualcuno è cascato in questo tranello subdolo e pericoloso. Fate bene a denunciare”. Il servizio andrà in onda nella puntata di Striscia la notizia di stasera, su Canale 5 alle 20,35 circa.

Buffon riceve il tapiro d’oro da Striscia la notizia come Jovanotti e Diletta Leotta

Anche Diletta Leotta e Jovanotti sono stati dello stesso avviso di Buffon. Il cantante in particolare aveva dichiarato: “Ho chiamato i miei avvocati, ma è difficilissimo rintracciare chi ci sia dietro a queste operazioni. Cosa fanno? Utilizzano le immagini di personaggi popolari, per esempio una in cui mi affiancano a Barbara d’Urso, e costruiscono notizie che invogliano a cliccare su banner falsi. Così facendo rubano i dati, che finiscono nelle mani di persone dedite alle truffe online”.