Bufera Amici: Maria, Javier e Valentin. Parla Giuliano Peparini: lungo post

Bufera Amici: Maria, Javier e Valentin. Parla Giuliano Peparini: il lungo post, la posizione del direttore artistico

Dopo una delle puntate più surreali mai andate in onda nella storia di Amici, a bocce ferme, dice la sua il direttore artistico della scuola, Giuliano Peparini. Ieri, nel programma, è successo di tutto: diverbi, liti tra insegnanti e allievi, Maria De Filippi al vetriolo contro Alessandra Celentano, la cacciata di Valentin e tutta un’altra serie di colpi bassi che ha poi acceso gli animi sui social, dove, udite udite, la De Filippi è stata pesantemente criticata. A fare infuriare il pubblico l’atteggiamento riservato a Javier e Valentin che hanno minacciato di andarsene. Maria ha cercato di dissuadere solo il primo, mentre col secondo ha usato altri toni, mostrandogli la porta. Un vero e proprio caos, su cui oggi è intervenuto Peparini.

“Nelle ultime ore mi è capitato di riflettere molto e…”

“Nelle ultime ore mi è capitato di riflettere molto su quello che è successo ieri sera. Non entrerò nella polemica, non parlerò di meriti o di demeriti”, esordisce Giuliano Peparini che aggiunge: “Quello che voglio dire è che Amici è una scuola che permette a giovani allievi di crescere, di imparare, di esprimersi, di avere delle opportunità in più che possono essere enormi ed uniche”. E ancora: “Dietro quello che va in onda in televisione una volta a settimana c’è un lavoro infinito, immenso, sette giorni su sette, 24h su 24, di tantissime persone che credono in quello che fanno e che lavorano duro, ed è doveroso avere rispetto per tutto questo…”

“Quando la vita ci dà delle possibilità, oltre che coglierle, dobbiamo rispettarle”

“È altrettanto doveroso – -prosegue Giuliano – non pensare di poter entrare e uscire da un percorso a seconda del proprio stato d’animo del momento, a seconda del nervosismo, a seconda del nostro punto di vista, a seconda del nostro disaccordo.” Infine Peparini chiosa: “Quando la vita ci dà delle possibilità, oltre che coglierle, dobbiamo rispettarle, e rispettarle significa andare fino in fondo, giocarsela tutta fino alla fine. Sopratutto è fondamentale avere e dimostrare gratitudine e rispetto per tutto quello che ci viene dato. Perché è solo così che impareremo a dare valore a quello che abbiamo, ma sopratutto a noi stessi.”