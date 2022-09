Bruno Barbieri, liti a Masterchef: “Con Cracco ci fu un casino totale”

Bruno Barbieri sta continuando a regalare chicche e retroscena su Masterchef Italia. In particolare sta parlando spesso della differenza tra il trio dei giudici iniziale e quello attuale. Barbieri è l’unico superstite, solo lui è volto di Masterchef dalla prima edizione. Ha lavorato anni insieme a Carlo Cracco e Joe Bastianich, poi è arrivato Antonino Cannavacciuolo. Poi man mano hanno detto addio Cracco e Bastianich, ed è arrivato Giorgio Locatelli. Il trio di oggi piace molto al pubblico, alcuni temevano che sostituire Bastianich e Cracco sarebbe stato impossibile. E invece no.

Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli si divertono tra loro e divertono il pubblico. Già qualche mese fa Bruno aveva parlato della differenza dei rapporti, specificando che con Cracco e Bastianich non c’erano rapporti fuori dal set. Oggi è tornato a parlare di loro e non solo in una intervista rilasciata al Corriere, al quale ha parlato anche dell’esperienza come giudice del cooking show. Da un po’ di tempo è anche volto di 4 Hotel, ma non ha mai lasciato la cucina.

Lo chef è ormai un veterano di Masterchef, ha raccontato che sebbene si tratti di un programma in onda in tutto il mondo l’edizione italiana è forse quella fatta meglio. “Anche per la nostra storia”, ha aggiunto. Con Cracco e Bastianich era più impegnativo, però, per via dei loro caratteri più forti e più duri. “Eravamo tre galli in un pollaio”, ha spiegato Barbieri, che però ha anche ricordi belli e divertenti delle edizioni insieme a loro due. Tuttavia insieme a questi ricordi belli e divertenti ce ne sono anche altri fatti di litigi e discussioni. Barbieri ha raccontato un forte litigio con Cracco a Masterchef:

“Sembrava sempre di stare su un filo tirato. Non abbiamo mai litigato se non un una volta, fortemente, io e Carlo parlando di un piatto di passatelli con le vongole. Ma dopo quindici minuti di casino totale, tutto è tornato ad essere come se non fosse mai successo niente”

Con Cannavacciuolo e Locatelli il clima è ben più disteso. Si frequentano anche fuori dal set, sono affiatati e si divertono insieme. “Sono più ironici e divertenti”, ha detto sui suoi attuali colleghi. C’è un feeling particolare tra Barbieri e Cannavacciuolo, mentre Locatelli è quello che cerca di tenere le fila. E per fortuna c’è lui, altrimenti “io e Antonino scherzeremmo dalla mattina alla sera”, ha raccontato. C’è più complicità tra loro come giudici di Masterchef, niente litigi anzi pranzi e cene insieme: