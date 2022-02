MasterChef, Barbieri senza freni: pesante stoccata a Cracco e Bastianich?

Si fa sempre più strada l’ipotesi che tra Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich qualcosa sia andato storto. Già una volta, a gennaio, l’attuale giudice di MasterChef Italia ha spiegato che quando erano insieme nel programma non c’erano rapporti fuori dal set. Non sono mai andati a mangiare una pizza insieme né c’erano telefonate fra loro. Nonostante questo nel programma non si trovava male con nessuno dei due. Poi loro due hanno lasciato MasterChef e lui invece è l’unico giudice presente sin dalla prima edizione. Man mano si sono aggiunti prima Antonino Cannavacciuolo e poi Giorgio Locatelli.

Il trio dei giudici di MasterChef di oggi piace molto al pubblico, che era inizialmente un po’ preoccupato per aver perso due colonne come Cracco e Bastianich. Il tempo però ha dato ragione alla produzione e Cannavacciuolo e Locatelli si sono rivelati altrettanto perfetti per il programma. Oggi proprio il trio attuale è stato ospite di Tv Talk e anche in questa occasione Barbieri ha sottolineato che sono un trio perfetto. Hanno risposto infatti a delle domande su come si incastrano fra loro, visto che sono tre personalità molto diverse tra loro. Si incastrano alla perfezione, però, come ha detto Cannavacciuolo e ha sottolineato Barbieri.

Antonino ha spiegato che hanno in comune l’essere rimasti un po’ bambini nel modo in cui crescono e scoprono, così come nel divertimento, nello sdrammatizzare. Bruno ha confermato tutte le parole del collega. Lui è l’unico giudice ad aver fatto tutte le edizioni di MasterChef, anche quelle Junior, e per questo è convinto che questo trio di giudici sia il migliore. Da qui la prima stoccata a Bastianich e Cracco:

“Devo dire che questo secondo me è il trio migliore. Tre caratteri diversi, ma tre personaggi che giocano la stessa partita. Questa è la vera forza del programma oggi”

Barbieri aveva già detto che con Locatelli e Cannavacciuolo formano il trio perfetto, non è una novità. Eppure parlare di “stessa partita” potrebbe nascondere altro. Magari tra le righe ha voluto lanciare una frecciata agli ex colleghi: loro non erano personaggi che giocavano la stessa partita? In tv sembravano un trio affiatato, in verità, ma stanno emergendo retroscena che dicono altro. Gli hanno anche chiesto se pensa di avere qualcosa in più di loro e questa è stata la risposta di Barbieri:

“Non lo so, credo niente. Il fatto che comunque MasterChef racconta una storia. Io ho raccontato la mia, quello che sono nella vita. Magari piace alle persone, alla produzione e mi hanno sempre confermato”

C’è stato anche un altro momento in cui Barbieri potrebbe essersi tolto qualche sassolino su Bastianich, almeno questa è stata l’impressione. Hanno domandato a tutti e tre cosa pensano di Joe Bastianich a Le Iene. Locatelli e Cannavacciuolo hanno parlato di Joe definendolo un amico e si sono mostrati entusiasti per questa avventura, elogiando il suo progetto come Iena e spiegando che è una persona che cerca sempre di portare qualcosa di nuovo, come ha fatto a MasterChef Italia. Barbieri ha definito Bastianich una iena, senza aggiungere altro. Nella sua risposta infatti ha ironizzato sul fatto che Joe si sia sempre vestito di nero e poi ha detto: “Ce l’ha un po’ dentro… Un po’ Iena”. Sorrideva nel dire tutto questo, ma intanto non ha aggiunto altro.