Bruganelli e Tavassi pace fatta, svolta spiazzante: “Dovevi vincere tu”

Un inaspettato video, con protagonisti Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli, sta spiazzando i fan del Grande Fratello. Chi ha seguito la settima edizione della versione Vip del reality show di Canale 5 sa bene che tra l’ex opinionista e l’ex gieffino non è mai regnata la simpatia. I feroci attacchi dell’ex moglie di Paolo Bonolis non passavano mai inosservati e colpivano nel profondo Tavassi, molto amato dal pubblico.

Quella è stata un’edizione un po’ sfortunata, sebbene sia stata seguita da tantissimi telespettatori. Infatti, dopo varie squalifiche e richiami, Alfonso Signorini si era dissociato dall’intero cast, generando non pochi malumori. Tra i grandi protagonisti di quella edizione c’era appunto Tavassi, che ora vive felicemente la sua love story, nata nella Casa, con la dolce Micol Incorvaia. Ed ecco che ieri sera è apparso in compagnia di Sonia Bruganelli, la quale ha condiviso un video che nessuno si aspettava.

Impossibile per i fan di Edoardo dimenticare le dure parole che l’ex l’opinionista al Grande Fratello Vip gli aveva riservato più e più volte. Oggi, però, tra i due è tornato il sereno. Infatti, ecco che è possibile ascoltare Tavassi che ironizza a fianco di Sonia: “Allora ragazzi, finalmente sono riuscito a manipolare anche lei. A distanza di due anni l’ho manipolata, adesso mi vuole bene”. Grandi sorrisi tra i due, in una scena che di sicuro fino a qualche tempo fa nessuno avrebbe mai pensato di vedere.

La Bruganelli conferma la pace trovata con Edoardo: “Non solo ti voglio bene, ma credo che tu avresti dovuto vincere il Grande Fratello”. “Pensa come so manipolare”, ironizza Tavassi. “Pensa come sono bugiarda”, continua Sonia, in questo simpatico botta e risposta. Durante la settima edizione Vip del reality show, la Bruganelli aveva appunto accusato l’amatissimo ex gieffino di essere il concorrente “più manipolatore, opportunista e stratega”.

L’aveva definito addirittura “burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità” e una persona “senza anima”. Parole agghiaccianti e forti, che avevano generato non poche polemiche sui social network. Di recente, ha riportato alla luce queste sue dure affermazioni Selvaggia Lucarelli, durante un botta e risposta con la Bruganelli a Ballando con le Stelle. Successivamente, Tavassi con un’intervista per Fanpage.it aveva dimostrato di essere ancora sconvolto da quelle feroci parole dell’ex opinionista.

Edoardo aveva difeso la Lucarelli, tornando appunto a parlare degli attacchi che Sonia aveva riservato a lui quando si trovava chiuso nella Casa più spiata d’Italia. Infatti, quelle parole avevano colpito nel profondo Tavassi, il quale si era detto convinto che la Bruganelli non “saprà mai davvero cosa significa” ciò che ha subito lui. Inoltre, aveva assicurato di non aver mai ricevuto le scuse da parte dell’ex moglie di Paolo Bonolis. Ma ecco che ora inaspettatamente Bruganelli e Tavassi appaiono insieme felici e divertiti, dopo questo chiarimento inaspettato.