Bruganelli: “Cosa non mi si perdona” e la frecciatina a Selvaggia

Ormai Sonia Bruganelli ci sta abituando alle dirette sui social. Ieri notte, difatti, ha avviato un video sul suo profilo Instagram ufficiale per aggiornare i suoi follower circa la decisione presa in merito al presunto ritiro da Ballando Con Le Stelle. La concorrente ha deciso di rimanere e si è appellata ai suoi fan per cercare di ottenere i voti che le permettano di vincere lo spareggio. Nel corso della diretta si sono trattati numerosi argomenti tra cui la sua esperienza come opinionista al Grande Fratello, il suo rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis e quello con altri volti del cast di quest’ultima edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci. Non sono mancate anche le frecciatine rivolte a Selvaggia Lucarelli. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

La diretta di Sonia Bruganelli su Instagram

Mezzanotte è un orario abbastanza insolito per avviare una diretta sui social ma non per Sonia Bruganelli. La concorrente di Ballando Con Le Stelle ieri si è difatti collegata con i suoi follower per aggiornarli in merito alla decisione presa ed invitarli a sostenerla nello spareggio che si terrà all’inizio della prossima puntata. In una diretta precedente, Sonia, si era mostrata un po’ demotivata ed aveva fatto lasciare intendere la possibilità di ritirarsi dal programma. Nessuna paura per i suoi fan: alla fine Bruganelli ha deciso di restare ed affrontare il ballottaggio. Ha quindi chiesto il sostegno dei suoi follower, rivelando anche che se dovesse passare il prossimo ballo che porterà in pista sarà una salsa. Questo, tuttavia, non è stato l’unico argomento affrontato nella sua lunga diretta.

Il confronto con il Grande Fratello

L’ex opinionista del Grande Fratello ha fatto un confronto proprio tra l’esperienza a Ballando Con Le Stelle e quella nel reality di Alfonso Signorini, rispondendo a coloro che l’hanno definita più simpatica adesso che quando ha iniziato a fare televisione. Sonia ha quindi spiegato come nel dancing show di Milly Carlucci sia semplicemente sé stessa mentre al Grande Fratello doveva interpretare un ruolo, ovvero quella dell’opinionista che dava giudizi. Ha poi aggiunto, in risposta a chi l’ha definita “cattiva”, che con molti concorrenti criticati nel programma oggi ha un rapporto di amicizia. Sonia ha anche spiegato cosa non le si perdoni. Nello specifico la concorrente di Ballando Con Le Stelle ha affermato come il problema sia nella sua tendenza a non voler allisciarsi le persone ed essere sempre schietta. Ha aggiunto di non essere cattiva ma semplicemente sincera.

La frecciatina a Selvaggia Lucarelli

Non sono mancate le frecciatine nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Una sua follower si è offerta di ‘difenderla’ contro la giurata e lei ha accettato l’aiuto. Ha poi parlato della nuova chat su messenger che ha aperto per poter avere un contatto diretto con i suoi follower, sottolineando come non si tratti di un canale a pagamento. Le sue parole sono state molto probabilmente una stoccata nei confronti della Lucarelli ed un riferimento al suo canale a pagamento dove pubblica contenuti inediti. Bruganelli ha poi evitato di aggiungere altro, anticipando che rivelerà alcune cose in un’altra sede, facendo intendere possa trattarsi dello studio di Belve. In merito alla giuria in generale ha invece affermato “Non è che gli piacciamo tanto”.

Sonia ha parlato anche del suo rapporto con Paolo Bonolis, evidenziando come il loro legame sia rimasto solido nonostante la separazione e sia comunque il padre dei suoi figli. Infine ha risposto per le rime ad un hater che la invitava ad andare a dormire, invitandolo ad andare a dormire a propria volta e sottolineandogli come fosse lui quello ad essere sul profilo.