Bruganelli, corteggiatrice di Bonolis le scrive: reazione che spiazza

Sonia si ritrova di fronte a una richiesta inaspettata sul suo ex marito da parte di una donna: non tarda ad arrivare la sua risposta

Sonia Bruganelli ha ricevuto una richiesta spiazzante da parte di una donna, che riguarda Paolo Bonolis. Entrando nel dettaglio, la signora ha esplicitamente chiesto alla produttrice televisiva di poter conoscere il noto conduttore di Canale 5. Ed è prontamente arrivata la risposta dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip.

“Però potresti presentarmi Paolo!”, questa la richiesta della donna, aspirante corteggiatrice di Bonolis, sotto una foto pubblicata da Sonia su Instagram. La reazione della Bruganelli non è tardata ad arrivare: “Non dispongo della sua agendina”. Questa la risposta che spiazza della produttrice televisiva, che anche questa volta non si è tirata indietro.

La signora non si è persa d’animo, anzi ha continuato a provocare Sonia: “Ma una buona parola la potresti mettere… Prometto che farai parte sempre della nostra vita”. A questo punto, l’ex opinionista del GF Vip ha lasciato perdere la questione. Si è ritrovata, però, a rispondere a un altro commento, più pesante.

“Dove hai lasciato a cuccia Paolo?”, ha scritto una hater. “Credo che si commenti da sola, signora”, ha prontamente risposto Sonia, senza girarci troppo intorno.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: i rapporti oggi

Quando hanno annunciato la separazione dopo 25 anni di matrimonio, Bonolis e Sonia hanno assicurato che continueranno a mantenere un ottimo rapporto. Anche se non sono più marito e moglie, il legame continua a essere solido tra loro e così resterà per sempre. Per l’affetto che provano reciprocamente, terranno unita la loro famiglia e già lo stanno dimostrando, mostrandosi in più situazioni insieme.

In una recente intervista a Verissimo, la Bruganelli ha ammesso senza problemi che se Paolo incontrasse un’altra donna, non esclude che potrebbe diventare gelosa. Per il momento, comunque, “nessuno dei due si è ancora innamorato di un’altra persona”. E Sonia ritiene che siano fortunati sotto questo punto di vista.

La produttrice televisiva ha rivelato che dopo la separazione il conduttore è sempre stato “rispettosissimo” nei suoi confronti, sebbene sia consapevole di non avere problemi a trovare un’altra donna. Per questo, Sonia l’ha definito “un family man stupendo”. Oltre questo, la Bruganelli ha aggiunto di amare davvero Bonolis. Dunque, ha confermato che il bene resta, sebbene non siano più marito e moglie.

Intanto, Sonia è approdata negli studi Rai. Dopo l’esperienza vissuta nello studio di Canale 5 a fianco di Alfonso Signorini, per due anni consecutivi, la Bruganelli ha raggiunto Alberto Matano a La Vita in diretta. Il conduttore ha assicurato che il suo pubblico continuerà a vedere in studio Sonia. Pertanto, la produttrice televisiva sembra si stia facendo strada nel mondo della Rai.