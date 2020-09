Brosio, aggiornamenti dall’ospedale: “Momento non facile”, il messaggio

Ieri sera è saltato l’ingresso di Paolo Brosio al Gf Vip 5 e non è stato fatto mistero sul motivo. C’erano stati degli indizi che avevano fatto presagire l’assenza di Brosio in puntata. Lunedì scorso c’era nella clip con cui Alfonso Signorini ha presentato i Vip che sarebbero entrati ieri sera, poi invece più nulla. Nelle anticipazioni uscite sui social nella giornata di venerdì non c’è stata più traccia di Paolo Brosio. Dopo vari indizi e sospetti, è arrivata la conferma a fine puntata. In tanti aspettavano l’ingresso di Brosio, sia tra il pubblico sia tra i concorrenti nella Casa, ma la realtà è stata ben altra. Solo a fine serata Signorini ha aggiornato tutti sullo slittamento dell’ingresso di Paolo, sempre che di slittamento si tratti, spiegando che si trova in ospedale in questo momento per degli accertamenti medici.

Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio aggiornamenti dall’ospedale: il messaggio

Oggi sono arrivati degli aggiornamenti su Paolo Brosio direttamente da Roberto Alessi, che ha voluto raggiungere telefonicamente il concorrente per capire la situazione. I due sono amici e quindi Alessi si è subito preoccupato quando ha saputo che si trova in ospedale. Il direttore di Novella 2000 non ha ricevuto risposta alla chiamata, ma poco dopo gli è arrivato un messaggio da parte di Brosio. Nello stesso Paolo ha prima di tutto ringraziato Alessi per l’interessamento, poi ha scritto che sta passando dei giorni un po’ particolari in ospedale a Roma. E ha aggiunto: “Momento non facile. Ce la farò con l’aiuto di Dio e dei medici”. Non ha specificato nei dettagli perché si trova in ospedale, ma tutti ci auguriamo che si risolva tutto per il meglio.

Paolo Brosio in ospedale a Roma prima di entrare nella Casa del Gf Vip

Anche nella Casa in tanti si stanno chiedendo di Brosio e sperano che presto possa unirsi al gruppo. Inutile sottolineare che Paolo era tra i concorrenti più attesi e uno di quelli capace di cambiare le dinamiche del gioco. Lui come anche Flavia Vento, che prima ha deciso di abbandonare dopo sole 24 ore e adesso sta chiedendo di tornare nella Casa. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà la situazione e per i prossimi aggiornamenti su Paolo Brosio al Gf Vip.