Bridgerton, quanti anni hanno i personaggi: svelate tutte le età

Continua ad appassionare Bridgerton. In attesa della seconda stagione trapelano curiosità e aneddoti sulla serie tv di Netflix. Serie tra le più viste e apprezzate in questi primi giorni del 2021. Just Jared, con l’aiuto dei libri di Julia Quinn da cui il telefilm è tratto, ha svelato tutte le età dei personaggi di Bridgerton. Una vera e propria chicca per gli appassionati, che vogliono saperne di più su Daphne, il duca di Hastings e compagnia bella.

Prima di snocciolare i dati personaggio per personaggio va precisato che Bridgerton è ambientato nel periodo della Reggenza inglese. Ovvero quel periodo che va dal 1811 al 1820, segnato dalla vittoria della Gran Bretagna nelle guerre napoleoniche in Europa. Un periodo, inoltre, dominato da un clima particolarmente vivace in patria e dagli smodati eccessi dell’aristocrazia.

Daphne Bridgerton

Età del personaggio: 21 anni

Età dell’attrice Phoebe Dynevor: 25 anni

Nei libri di Bridgerton – pubblicati in Italia da Mondadori – viene specificato che Daphne è nata nel 1792 e il suo debutto in società, al quale segue poi il matrimonio con il duca di Hastings, avviene a 21 anni.

Simon Basset, duca di Hastings

Età del personaggio: 29 anni

Età dell’attore Regé-Jean Page: 30 anni

Simon è molto più grande ed esperto di Daphne e non ha alcuna intenzione di sposarsi fino a quando non incontra la signorina Bridgerton che cambia decisamente la sua vita…

Antohny Bridgerton

Età del personaggio: 29 anni

Età dell’attore Jonathan Bailey: 32 anni

Il primogenito dei Bridgerton ha la stessa età del duca di Hastings: i due erano compagni di scuola e migliori amici. Anthony sarà il protagonista della seconda stagione della serie tv. L’attore Bailey ha fatto coming out qualche anno fa.

Benedict Bridgerton

Età del personaggio: 27 anni

Età dell’attore Luke Thompson: 32 anni

Benedict è il secondogenito della famiglia Bridgerton ed è il protagonista del terza libro della saga letteraria di Julia Quinn. Se tutto andrà per il meglio la sua storia sarà al centro di una eventuale terza stagione su Netflix. I produttori intendono realizzare otto stagioni, ognuna dedicata ad un erede Bridgerton.

Colin Bridgerton

Età del personaggio: 22 anni

Età dell’attore Luke Newton: 23

Colin è il terzogenito della famiglia Bridgerton ed è poco più grande di Daphne. Ancora troppo giovane per sposarsi secondo le regole dell’epoca. Per questo tutti sono contrari quando il ragazzo chiede la mano di Marina Thompson.

Eloise Bridgerton

Età del personaggio: 17 anni

Età dell’attrice Claudia Jessie: 31 anni

Il debutto in società avveniva tra i diciotto e i ventitré anni: per questo motivo Eloise cerca di convincere la madre a ritardare il suo ingresso nel “mondo degli adulti”.

Penelope Featherington

Età del personaggio: 17 anni

Età dell’attrice Nicola Coughlan: 34 anni

Migliore amica e confidente di Eloise e segretamente innamorata di Colin Bridgerton è tra i personaggi più buffi ed enigmatici.