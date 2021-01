Bridgerton 2 ci sarà, è ufficiale: Lady Whistledown dà l’annuncio

La seconda stagione di Bridgerton si farà. Se ne parla da settimane ma solo ora Netflix ha dato l’annuncio ufficiale sui propri canali social. Annuncio arrivato anche sull’account di Shondaland, la casa di produzione della famosa sceneggiatrice Shonda Rhimes che produce la serie televisiva.

In questo caso la comunicazione è arrivata in maniera più originale: lo scatto di una lettera di lady Whistledown, la Gossip Girl di Bridgerton, che spiffera la grande notizia.

Nel testo Instagram si legge quanto segue:

“Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione”