Briatore, Tapiro di Striscia: “I sacrifici di Elisabetta Gregoraci?” La risposta

Nuovo intervento televisivo per Flavio Briatore. Dopo l’intervista a Non è l’Arena l’imprenditore è stato protagonista della prima puntata della nuova edizione di Striscia la notizia, in onda su Canale 5 lunedì 28 settembre. Briatore è stato raggiunto a Montecarlo, dove vive da tempo, da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’oro. Premio più che meritato a detta della redazione di Antonio Ricci per via delle dichiarazioni di Briatore sul Coronavirus che hanno fatto chiacchierare per tutta l’estate. Prima di essere contagiato il 70enne si è reso protagonista di una serie di scivoloni (come “tachipirinha” al posto di “tachipirina” e “Covis” al posto di “Covid”) e ha dato il virus per spacciato dopo il lockdown. Briatore ha confidato che per lui non è stato un grosso problema il Covid-19 visto che ha avuto solo una lieve febbre e ha ribadito che non ci si può ammalare di altro per colpa di questo virus e che bisogna imparare a conviverci. Ma non è mancato un riferimento a Elisabetta Gregoraci, l’ex moglie di Briatore attualmente tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Flavio Briatore risponde a Elisabetta Gregoraci tramite Striscia la notizia

Nella Casa più spiata d’Italia Elisabetta Gregoraci ha ricordato il suo matrimonio con Flavio Briatore, finito nel 2017. Un matrimonio durato ben 13 anni e pieno di sacrifici, a detta della soubrette calabrese. La Gregoraci ha ammesso di aver messo da parte la sua vita e il suo lavoro pur di seguire l’ex marito. “Perché ha detto così? Era la sua badante?”, ha chiesto scherzosamente l’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli. “Non lo so e non mi interessa”, ha replicato piuttosto infastidito Briatore. Molto probabilmente all’ex manager della Formula 1 non sono piaciute queste esternazioni dell’ex moglie. Del resto Flavio non è mai stato d’accordo con la partecipazione di Elisabetta al GF Vip…

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: Flavio Briatore è contrario

Flavio Briatore non è d’accordo sulla scelta di Elisabetta Gregoraci di partecipare al Grande Fratello Vip. L’imprenditore si è opposto con tutte le sue forze all’ingresso dell’ex moglie nella Casa più spiata d’Italia. Ma Elisabetta è stata irremovibile: dopo un lungo confronto con il 70enne ha scelto di partecipare al reality show guidato da Alfonso Signorini. Proprio la presenza del direttore di Chi ha spinto la Gregoraci a prendere parte alla trasmissione. Per anni la soubrette è stata contattata dalla produzione ma ha sempre preferito declinare l’invito. Il cambio di guardia alla conduzione dello show ha convinto Elisabetta, oggi più che mai felice di questa scelta.

Elisabetta Gregoraci su Briatore: “Ho sacrificato la mia vita per lui”

“Dovevo mantenere un ruolo preciso accanto a lui. Ho rinunciato a tante cose televisive, ho cambiato la mia vita, l’ho seguito, ho dovuto sacrificare tante cose per stargli accanto. Manco gli aperitivi con le amiche facevo, la prima vacanza con un’amica l’ho fatta a 38 anni”, ha raccontato Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. “Lo seguivo, facevo vita di pubbliche relazioni. Ho avuto una vita molto impegnativa. Certo ho imparato tante cose, ho viaggiato tanto, ci sono state cose molto belle, ma me ne sono state tolte tante altre…”, ha aggiunto, ricevendo il sostegno e l’appoggio di Matilde Brandi e Stefania Orlando. Elisabetta ha voluto partecipare al reality show di Alfonso Signorini proprio per provare un po’ di spensieratezza. Una condizione fino ad oggi sconosciuta per via della sua vita impegnativa accanto a Briatore, dal quale ha avuto dieci anni fa il figlio Nathan Falco.