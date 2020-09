Briatore torna in tv dopo il Covid: come sta oggi, quarantena e prostatite

Flavio Briatore è tornato in televisione dopo aver sconfitto il Coronavirus. L’imprenditore è stato ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, nella puntata in onda su La7 domenica 27 settembre 2020. Il 70enne ha chiarito che oggi sta bene e che il Covid-19 lo ha colpito in maniera molto leggera. Nessun sintomo per l’uomo d’affari, che però è stato costretto per quattordici giorni a stare lontano dagli affetti più cari tra cui il figlio Nathan Falco che oggi ha dieci anni. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci non ha nascosto la propria sofferenza per i giorni vissuti in quarantena. Quarantena trascorsa a Milano a casa dell’amica Daniela Santanchè (che in quel periodo era in vacanza a Forte dei Marmi). Flavio ha ammesso di aver sofferto molto di solitudine e che due settimane rappresentano davvero un lungo periodo. Nel corso dell’intervista in collegamento Briatore ha poi espresso la propria opinione sulla questione italiana del Covid e del caso Sardegna scoppiato la scorsa estate. A detta dell’uomo la regione è stata semplicemente presa di mira a vantaggio di altre località marittime.

Flavio Briatore a Non è l’Arena: oggi sta bene, le parole sulla Sardegna

“C’è stato un attacco bestiale sulla Sardegna e la Costa Smeralda, ovvero a me e al mio locale, che è il più famoso. Io posso garantire che ci sono stati certamente dei contagi, come da tutte le altre parti. I giovani si comportano in modo uguale dappertutto. Della costiera romagnola non ha parlato nessuno, perché la Sardegna sta sulle balle a tutti. I radical chic di Capalbio sono stati lasciati in pace, la clientela della Sardegna no”, ha osservato Flavio Briatore a Non è l’Arena. L’ex manager della Formula Uno ha inoltre voluto chiarire la faccenda della prostatite, che tanto ha fatto chiacchierare nelle scorse settimane.

Flavio Briatore a Non è l’Arena spiega l’equivoco sulla prostatite

“Tutti ridono della mia prostatite, ma non la auguro a nessuno, neanche al presidente della Campania che ci rideva sopra. L’anno scorso sono stato malissimo per dieci giorni. Quando sono tornato dalla Sardegna, il 19, ho fatto subito il sierologico ed era negativo. Il giorno dopo sono stato male e credevo si trattasse dello stesso problema di prostatite. Al martedì mattina mi hanno detto che avevo il coronavirus, ma sono arrivato in ospedale con la convinzione di non essere contagiato”, ha spiegato Flavio Briatore a Non è l’Arena di Massimo Giletti.

Flavio Briatore oggi è tornato a vivere a Montecarlo col figlio

Sconfitto il Coronavirus Flavio Briatore è rientrato a Montecarlo, dove vive da anni. Di recente ha incontrato pure una ex fiamma storica, la top model Naomi Campell. Con Briatore c’è il piccolo Nathan Falco, costretto a vivere un momento di distacco dalla madre Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima è al Grande Fratello Vip dove proprio negli ultimi giorni ha fatto rivelazioni importanti sull’ex marito Flavio. L’ultima? La soubrette calabrese ha confessato di aver fatto molti sacrifici per stare accanto all’imprenditore e molto spesso ha messo in secondo piano se stessa.