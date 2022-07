L’attore, noto al grande pubblico per il ruolo in Beverly Hills 90210, è già padre di quattro figli, tre nati dal matrimonio con la Fox

Brian Austin Green è diventato di nuovo papà! Si sta diffondendo in queste ore la notizia della nascita del quinto figlio dell’attore, che ha annunciato in prima persona il lieto evento sui social. Non prima di essersi preso qualche giorno di tempo, e pare che nessuno sia riuscito a portargli via lo scoop. L’annuncio della nascita del bimbo è arrivato oggi da papà Brian e mamma Sharna, al fianco dell’attore ormai da tempo. I due sono diventati genitori del loro primo figlio, ma non è detto che sarà l’ultimo. Senza dimenticare che l’attore ha già altri quattro figli.

Il nome del figlio di Brian Austin Green è Zane Walker Green. Il bimbo è nato qualche giorno fa, per essere precisi lo scorso 28 giugno, alle 12.12 come ha puntualizzato il papà. Sui social della coppia anche un tenero scatto in cui si vede la manina del bimbo. L’attore è diventato papà per la quinta volta all’età di 48 anni, anzi tra qualche giorno spegnerà 49 candeline: è nato il 13 luglio del 1973.

Questo è il primo figlio di Brian Austin Green e Sharna Burgess, che di anni ne ha 36 circa. La coppia sta insieme da un anno e mezzo o forse più, visto che quando sono usciti allo scoperto i ben informati avevano rivelato che in realtà la frequentazione fra i due andava avanti da tempo, e in gran segreto. Certo è che tra loro si è rivelato essere amore vero, al punto da decidere di mettere su famiglia insieme.

La mamma del quinto figlio di Brian Austin Green è una ballerina: Sharna fa parte del cast della versione americana di Ballando con le Stelle. Con lei l’attore ha ritrovato il sorriso dopo il divorzio con Megan Fox, che pure ha voltato pagina e si risposerà. Zane Walker è il quinto figlio dell’attore di David di Beverly Hills. Ha avuto il primo figlio a 28 anni, si chiama Kassius ed è frutto dell’amore con Vanessa Marcil. Poi sono nati tre figli dal matrimonio con Megan Fox: Noah Shannon, 9 anni, Bodhi Ransom, 8 anni e Journey River, 5 anni.