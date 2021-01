Brian Austin Green, è amore con Sharna Burgess: Megan Fox dimenticata

Brian Austin Green (47 anni), dopo aver chiuso in modo definitivo il capitolo matrimonio con Meghan Fox (i due hanno divorziato e hanno avuto tre figli insieme, Noah, Bodhi e Journey di 9, 7 e 5 anni), ha ritrovato amore e serenità al fianco della danzatrice 35enne Sharna Burgess, volto noto di Ballando con le Stelle della versione a stelle e strisce. Il divo di Los Angeles ha dichiarato al mondo il suo nuovo viaggio sentimentale con la giovane australiana attraverso un post su Instagram pubblicato da quest’ultima. La notizia non giunge del tutto inaspettata.

Qualche tempo fa il magazine People aveva sussurrato che fosse scattata la scintilla tra Brian e Sharna, raccontando di un Capodanno di coppia assai romantico trascorso nel paradiso terrestre delle isole Hawaii. Nello spiffero gossipparo veniva inoltre aggiunto che i due si stavano vedendo in gran segreto da un un po’ di settimane. “Si divertono molto”, la ciliegina ‘rosa’ divulgata da People. Ora si è passati dal chiacchiericcio alle conferme: che amore sia!

Sharna Burgess, chi è la nuova fidanzata di Brian Austin Green

Sharna Burgess è una danzatrice di liscio nata in Australia 35 anni fa e al momento fa parte del corpo di ballo professionista di Dancing With the Stars. All’età di soli 15 anni ha partecipato alla cerimonia di apertura del Giochi Olimpici del 2000. Appena maggiorenne è volata a Londra. Nella capitale inglese ha proseguito gli studi di danza. Quindi è sbarcata negli States dove ha calcato le scene di Broadway a New York per poi volare a Los Angeles. Ed è qui che ha stregato l’ex star di Beverly Hills 90210.

Megan Fox e Brian avevano dato l’impressione di poter durare “per sempre”. Tutto sembrava portare a credere che il loro matrimonio fosse da favola, senza intoppi di sorta. Ma le favole non esistono, come è noto. Così dopo dieci anni di unione la doccia fredda: la coppia è scoppiata. Già nel 2015 avevano avuto parecchi problemi, tanto che giunse la separazione.

I cocci della relazione, però, furono rimessi assieme; le due star ci riprovarono, ma non funzionò. Nell’estate del 2020 il divorzio è stato ufficializzato. Non sarebbero mancate le ruggini. Fonti citate da Us Weekly hanno detto che gli ex coniugi avrebbero avanzato richieste reciproche di alimenti per i figli, dei quali l’attore avrebbe chiesto la custodia congiunta. Oggi Megan è felice al fianco del rapper Machine Gun Kelly.