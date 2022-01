Megan Fox si sposa: i dettagli sulla proposta e chi è il futuro marito

Megan Fox, celebre attrice statunitense, convolerà presto a nozze. Lo scorso 11 gennaio 2021, infatti, la 35enne ha detto sì al suo fidanzato, il cantante Machine Gun Kelly. Ecco chi è quest’ultimo e come ha chiesto la mano all’attrice di Jennifer’s Body, i dettagli sull’anello di fidanzamento e sulla location della proposta.

Fiori d’arancio per Megan Fox. Dopo il divorzio dal primo marito, l’attore Brian Austin Green, la Fox è pronta a sposarsi per una seconda volta. L’attrice e il suo, ormai, promesso sposo hanno pubblicato sui loro rispettivi profili Instagram di milioni di followers dei video della particolare proposta, ripresa dalle telecamere da diverse angolazioni.

Tutto è avvenuto ai piedi di un albero, nella tranquillità della natura. Il rapper si è, come da tradizione, inginocchiato ai suoi piedi e ha tirato fuori l’anello. Anche la Fox, incredula e commossa, si è messa in ginocchio e poi ha indossato il brillocco. Dal video non è possibile udire le loro parole, in sottofondo si sentono solo uccellini che cinguettano. Le immagini si concludono con i due fidanzati che si abbracciano teneramente.

La 35enne ha spiegato che la location della proposta non è stata lasciata al caso, anzi. L’albero ai piedi del quale Machine Gun Kelly le ha chiesto la mano è lo stesso dove, nel 2020, si sono innamorati. L’anello è tutt’altro che convenzionale. Come ha spiegato il rapper, si tratta di un gioiello doppio, formato da uno smeraldo e da un diamante incastonati insieme, come “due metà della stessa anima”.

Megan Fox e Colson Baker, vero nome di Machine Gun Kelly, stanno insieme dall‘inizio dell’estate 2020. A quanto pare i due si sono conosciuti sul set del film Midnight in the Switchgrass. Megan e Colson si sono fatti conoscere per i loro look e le loro, talvolta strambe, dimostrazioni di affetto in pubblico. La coppia ha sfilato l’anno scorso nei red carpet del Met Gala e degli MTV Video Music Awards.

Machine Gun Kelly è originario di Houston e ha 31 anni, 4 in meno della sua futura moglie. Ha debuttato come cantante nel 2010, e dal 2014 è iniziata anche la sua carriera di attore. Baker ha un difficile passato, che sembra essersi messo alle spalle: ha avuto problemi di droga e ha tentato il suicidio per overdose. Il 31enne ha una figlia, Casie, nata nel 2009.

La Fox, invece, ha tre figli, nati dal matrimonio con Brian Austin Green: Noah, Bodhi Ransom e Journey River Green, rispettivamente di 9, 7 e 5 anni.