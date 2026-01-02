Brando e Raffaella, è guerra: “Se scopro gli altarini te ne devi andare dall’Italia”

Sembra proprio che tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti nello studio di Canale 5, rispettivamente nei ruoli di tronista e corteggiatrice. Alla fine del percorso, lui ha deciso di mettere fine al suo Trono tornando a casa insieme alla bella napoletana. La loro relazione è andata avanti per un po’, tra alti e bassi. Infatti, più volte, si parlava di crisi e rottura. Loro stessi confermavano e smentivano, fino a quando non è arrivato l’annuncio ufficiale sulla fine della loro relazione.

Raffella ha deciso di parlare sui social network della loro rottura. Su Instagram ormai si sta costruendo un suo spazio personale, dove tiene aggiornati i suoi fan sui vari spostamenti e aggiornamenti. Di recente, ha deciso di allontanarsi dalla sua Napoli per raggiungere l’indipendenza a cui tanto aspirava, a Milano, dove attualmente vive da sola. Ed è proprio dalla sua nuova casetta che tiene aggiornati i fan. Molti telespettatori si sono schierati dalla sua parte dopo la rottura, convinti che Brando non si sia comportato nel migliore dei modi con lei.

Pertanto, all’ex tronista di Uomini e Donne sono spesso arrivati dei commenti negativi al riguardo. Tutt’ora Brando si ritrova ad affrontare accuse e critiche. Proprio in queste ore, Deianira Marzano fa notare che Ephrikian sta anche replicando a questi commenti. “Non sono io quello ad avere un altra/o”, scrive rispondendo a un fan della Scuotto che lo accusa. L’esperta di gossip non si schiera dalla sua parte, anzi: “Un altro senza arte né parte che pensava di fare il GF e invece è rimasto a piedi”.

A quanto pare, secondo quanto rivela Deianira, pare che Brando aspirasse a continuare il suo percorso televisivo, nella Casa più spiata d’Italia. Va detto che questo non è di certo il periodo migliore per avere queste aspirazioni, vista l’aria di gelo che c’è intorno al Grande Fratello e ad Alfonso Signorini. A parte questo, ad attirare l’attenzione è un commento scritto dalla sorella di Raffaella, riportato sempre dalla Marzano.

“Ma smettila ridicolo che se mi scoccio io e scopro gli altarini te ne devi solo andare dall’Italia“, commenta la giovane donna. Sembra che voglia così prendere le difese della Scuotto, di fronte alle repliche di Brando. E a quanto pare ci sarebbero dei retroscena alquanto particolari sulla relazione che i due ex del Trono Classico hanno avuto. Intanto, arrivano ulteriori segnalazioni su Ephrikian. Un utente su Instagram scrive all’esperta di gossip di essere di Treviso, città dove vive l’ex tronista.

“Se la tira un sacco con tutti e tutte. Ora che fa anche il fantomatico DJ si sente un Dio“, scrive. Non finisce qui. Sembra che quando Raffaella si recava a Treviso da Brando, lui preferisse dormire in hotel anziché “farla dormire a casa sua”. Queste sono chiaramente parole di un utente che sembra aver avuto modo di assistere a questa situazione da lontano. Dunque, non si sa esattamente quali fossero le dinamiche di coppia dei due ex volti del dating show di Maria De Filippi. Sta di fatto che i rumors legati a un ritorno di fiamma tra Brando e Raffaella non torneranno sicuramente a farsi sentire in futuro.