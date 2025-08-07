Brando e Raffaella, ritorno di fiamma? L’indizio sui social (rumor)

Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ex protagonisti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini E Donne. A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha pubblicato nelle storie di Instagram una segnalazione da parte di un utente secondo la quale lei avrebbe lasciato un like sotto ad un post condiviso dall’ex tronista.

La storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto è iniziata all’interno del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini E Donne. La ragazza è stata difatti la scelta del tronista, il quale l’ha preferita ad un’altra corteggiatrice, Beatriz D’Orsi. I due ragazzi hanno abbandonato insieme il programma mariano, continuando la loro relazione lontani dalle telecamere. Mesi dopo, tuttavia, è arrivata la rottura. I fan della coppia sperano in un riavvicinamento e c’è chi pensa possa esserci un ritorno di fiamma.

A far ben sperare sono stati alcuni indizi sui social. In particolare nelle ultime ore è arrivata una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano da parte di un utente, il quale ha fatto notare un like da parte di Raffaella sotto all’ultimo post pubblicato su Instagram da Brando. Marzano ha quindi pubblicato uno screenshot del messaggio ricevuto, commentando: “Ci potrebbe essere un ritorno”.

Di seguito quanto condiviso dall’esperta di gossip nelle storie di Instagram:

Al momento, tuttavia, si tratta di semplici indiscrezioni. Non ci sono difatti state comunicazioni ufficiali da parte dei due diretti interessati che abbiano confermato o smentito le supposizioni.

Nonostante la rottura l’ex corteggiatrice aveva rivelato di provare ancora affetto per il tronista, definendolo una persona importante nella sua vita.

Come detto Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono conosciuti nel 2024, durante la loro partecipazione al dating show di Canale 5 Uomini E Donne. All’epoca lui era il tronista e lei una delle corteggiatrici. Nel corso del programma Brando era indeciso tra lei ed un’altra ragazza, Beatriz D’Orsi. La scelta è alla fine ricaduta su Raffaella, con la quale ha abbandonato la trasmissione.