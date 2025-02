UeD, Brando e Raffaella sulla crisi: la colpa è della vita fuori

Un anno dopo la loro scelta a Uomini e Donne, Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian tornano nel salotto di Silvia Toffanin. La coppia, amatissima da chi segue il programma, ha vissuto una forte crisi e per mesi sono stati separati. Oggi a Verissimo raccontano i motivi di questa rottura e come l’hanno superata.

Quando si dice che gli opposti si attraggono a volte però non si fa i conti con la realtà di tutti i giorni. Usciti dal programma, Raffaella era piena di speranza, sicura di vivere una favola ma forse non era stata razionale. Ad ammetterlo è proprio lei, perché fuori dagli studi e lontani dalle telecamere lei e Brando si sono dovuti scontrare con la vita vera. Ed è qui che sono venute alla luce le prime differenze: i caratteri diametralmente opposti, la mentalità diversa e anche una enorme distanza a dividerli hanno messo i bastoni tra le ruote al loro amore da subito. Raffaella si è accorta che le mancava qualcosa da Brando, lui non le dava abbastanza attenzioni visto il suo carattere più distaccato e questo le pesava. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la marea di segnalazioni che le arrivavano da parte di persone che le dicevano di averlo visto insieme ad altre ragazze. Raffaella non si fidava pienamente di Brando e una segnalazione più delle altre la fece infuriare. Tanto da farle comunicare la rottura via social, senza avvertire lui che scoprì di essere stato lasciato su Instagram.

Brando e Raffaella, la rottura: colpa di una falsa amica

Lo scorso ottobre, Raffaella annunciò sul suo profilo Instagram la rottura con Brando a totale insaputa di lui. Dopo mesi e mesi di crisi, la ragazza si decise a chiudere la relazione dopo una telefonata da quella che considerava un’amica. La fidanzata di un amico di Brando le comunicò di averlo visto a cena con delle ragazze, e Raffaella le credette. Solo dopo scoprì che quella segnalazione era il frutto di una vendetta nei confronti di Brando da parte di questa ragazza, reo di aver messo bocca sulla storia tra lei e il suo amico. Brando, da parte sua, aveva ogni prova per scagionarsi dalle accuse fatte da segnalazioni infondate. Però fece anche un mea culpa, ammettendo che lui sì era stato troppo freddo e distaccato verso Raffaella.

Nel momento in cui la perse, si rese conto di quanto fosse importante per lui e quanto fosse disposto a migliorare per lei. Ci sono voluti due mesi per riconquistarla, subito dopo la rottura era volato a Napoli sotto casa di Raffaella ma lei non ne voleva sapere, era decisa nella sua scelta di lasciarlo. Quello che è servito è stato litigare, una lite accesa in cui si sono detti in faccia tutto quello che pensavano. Allora Raffaella ha capito che Brando era davvero sincero, e piano piano hanno ricominciato. La scintilla però è scattata ufficialmente il 31 Dicembre: passando il capodanno insieme hanno deciso di iniziare il nuovo anno insieme. Un nuovo anno, un nuovo inizio, ha detto Brando. E ora? Ora pensano di andare a vivere insieme a Milano!