Da una parte ci sono coppie storiche che si lasciano, dall’altra ci sono Bradley Cooper e Irina Shayk di nuovo insieme. Ci stanno riprovando e da qualche settimana sono tornati al centro del gossip proprio per questo ritorno di fiamma. Adesso la cronaca rosa non li molla un secondo, tant’è che le fonti, le solite fonti che rivelano dettagli e retroscena alle testate online, parlano della volontà di allargare la famiglia. Ormai le voci di un ritorno di fiamma non sono più solo delle voci, gli avvistamenti stanno aumentando e tutto lascia pensare che sia tornato il sereno. Non solo come genitori di Lea, la loro primogenita nata nel 2017, ma anche come coppia.

Bradley e Irina si sono separati nel 2019, senza dare in pasto la loro relazione ai media come hanno fatto altre coppie – vedi Totti e Ilary -. L’amore non sembra essere finito tra loro, non del tutto, e nelle scorse ore Page Six ha aggiunto un dettaglio in più sul loro ritorno insieme. Una persona vicina alla coppia ha spifferato che adesso entrambi sono d’accordo sull’avere un secondo figlio.

Si era già vociferato di questa possibilità nei mesi scorsi, a dire il vero. In quella occasione non era ben chiaro se fosse solo un desiderio di Irina Shayk o di entrambi, ma adesso le cose sono più chiare. D’altronde era già emerso che dopo la separazione Irina sentisse molto la mancanza di Bradley, tuttavia entrambi sono molto soddisfatti e orgogliosi di come siano riusciti a trovare un equilibrio dopo la separazione. Adesso tutto lascia pensare che siano pronti ad allargare la famiglia.

Bradley Cooper e Irina Shayk starebbero già provando ad avere il secondo figlio, l’attore sarebbe d’accordo col desiderio della compagna di dare un fratello o una sorella alla piccola Lea. “Lo stanno cercando”, ha detto la fonte. Un figlio sì, il matrimonio no, o almeno non per ora: “Il matrimonio probabilmente non è sul tavolo”. Non se ne parla al momento, più per Cooper che per lei pare. Ciò che conta per loro è essersi ritrovati e allargare la famiglia. Seguiranno di sicuro altri gossip sulla coppia!