Irina Shayk dopo la rottura con Cooper: sorridente ma non si fa fotografare

Irina Shayk dopo la rottura con Bradley Cooper. La modella è volata a Firenze ed ha sfilato al Pitti, ed è apparsa sorridente

Che l’amore tra la super modella Irina Shayk e l’attore hollywoodiano Bradley Cooper fosse finito, ne avevamo avuto notizia da una foto vicina alla coppia. Si parlava di una crisi che minava ormai da tempo la felicità dei due, che hanno anche una bambina di due anni. Una settimana fa l’ufficialità sulla loro rottura, riportata da People. E mentre non si ferma il gossip sul feeling particolare con Lady Gaga, la top model, Irina Shayk, diventata di nuovo single vola a Firenze ma per lavoro. Ha infatti sfilato insieme alle sorelle Hadid ma intercettata da Tabloit.it in esclusiva non si è lasciata fotografare, sotto la mano con la quale tentava di coprire il viso si scorgeva un sorriso e un viso rilassato. Che questa rottura le abbia fatto bene?

Irina Shayk a Firenze: la modella sta bene dopo la rottura con Cooper?

La vita e il lavoro continuano, soprattutto quando ti chiami Irina Shayk ed hai alle spalle una carriera nel mondo della moda come top model. La Shayk, conclusa la storia con l’attore Bradley Cooper, è stata paparazzata da Tabloit ma non si è lasciata fotografare il viso, accennando un sorriso e un viso rilassato, come già detto. Che Irina abbia voluto inviare un messaggio a chi la crede sofferente e triste, anche se è difficile ad ora capire chi abbia fatto crollare il loro castello di amore e felicità. Cosa però abbia spinto i due a lasciarsi sembra sia proprio la pellicola diretta ed interpretata proprio da Cooper con Lady Gaga al suo fianco. La pop star, però, da parte sua ha sempre smentito ogni gossip.

Irina Shayk e Bradley Cooper: la fine di un amore, la notizia sulla loro rottura

Era stata una fonte vicina ai due a dare la notizia a People: “Hanno ufficialmente deciso di chiudere la loro relazione e stanno amichevolmente lavorando su come gestire la custodia della figlia Lea De Seine“. La modella qualche giorno prima aveva anche lasciato la casa condivisa con il compagno, per non farne più ritorno e anticipando lo scoop sulla loro separazione.