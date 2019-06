Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati: è ufficiale

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati: ora la notizia è ufficiale

Ora è ufficiale: Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati. Se negli ultimi giorni si erano intensificati i gossip sulla crisi della coppia, ora l’attore hollywoodiano e la modella hanno deciso ufficialmente di porre fine alla loro storia. La conferma arriva direttamente dall’America e dall’attendibilissimo People, che spiega che la priorità di entrambi è ora gestire, in maniera amichevole, la custodia della loro figlia, Lea De Seine, che ha solo due anni. Cooper e Irina stavano insieme da ben quattro anni e vivevano insieme in una lussuosa villa a Los Angeles, che la super modella ha lasciato nelle ultime ore, come vi avevamo già raccontato. Ora il sipario si chiude definitivamente sulla coppia, e c’è già chi chiede che fine abbia fatto Lady Gaga e se la colpa di questo addio sia proprio sua.

Bradley Cooper e Irina: la coppia si è detta addio

La modella 33 enne e l’attore 44 enne hanno deciso di chiudere la loro storia d’amore. People riporta così la notizia: “hanno ufficialmente deciso di chiudere la loro relazione e stanno amichevolmente lavorando su come gestire la custodia della figlia Lea De Seine“. Per ora nessun comunicato ufficiale dalla coppia e neanche dichiarazioni del loro portavoce. Ma la notizia non arriva di certo come un fulmine a ciel sereno, già da giorni si vociferava di una profonda crisi nata, forse, dopo l’Oscar per A Stas is Born, il film diretto da Cooper e che lo vedeva tra i protagonisti insieme a Lady Gaga. Forse è proprio lei la causa di tutto questo? La cantante aveva smentito, ma una fonte vicina all’ormai ex coppia aveva detto, pochi giorni fa, che nessuno dei due era più felice e non potevano certo separarsi durante la promozione del film.

Bradley Cooper e Irina Shayk non sono più una coppia: c’entra Lady Gaga?

La coppia era nata nell’estate del 2015 quando erano stati beccati insieme a Capri. Da lì in poi Bradley Cooper e Irina Shayk avevano fatto sognare molti. Nel 2017 è anche arrivata la piccola Lea, su cui ora si stanno concentrando. La modella russa ha lasciato anche la casa in cui viveva con il compagno e ve ne avevamo parlato solo ieri. Se molti credono che galeotto fu il set del film A Star is Born, Lady Gaga c’entrerebbe qualcosa? Durante la famosissima performance durante la notte degli Oscar, i tabloid e anche i siti web avevano ipotizzato un avvicinamento particolare tra Cooper e la cantante. Anche se allora, Gaga aveva prontamente smentito, ora il suo nome torna alla ribalta. Cosa sarà davvero successo alla coppia?