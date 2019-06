Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati? Lei è andata via di casa

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati? La coppia sarebbe in crisi

Tutto probabilmente è iniziato dopo l’Oscar per il film A Star is Born, il gossip non aveva lasciato in pace neanche un momento la coppia formata da Bradley Cooper e Irina Shayk, anzi allora si parlava di un flirt con la cantante e protagonista del film Lady Gaga. Mentre lei aveva smentito le voci su un flirt, a distanza di mesi, sembra che la coppia Cooper-Shayk sia arrivata alla fine. Già da qualche giorno, una foto vicina alla famiglia dice che la loro unione si stava sgretolando e che fossero sospesi ad un filo. Il motivo dell’allontanamento sarebbe la felicità persa nella coppia. Ma una nuova notizia è arrivata solo poche ore fa: la super modella avrebbe lasciato la casa in cui viveva insieme al marito e la figlia. Ad annunciarlo il The Sun, la coppia dunque si è allora lasciata?

Bradley Cooper e Irina Shayk in crisi: lei lascia la casa e porta via anche la figlioletta

Non sappiamo ovviamente cosa o chi abbia creato la crisi poi scoppiata nella coppia composta dall’attore Bradley Cooper e la modella Irina Shayk. A parlare e raccontare le novità nel rapporto di coppia è stata una fonte che ha dichiarato ai giornali: “Il rapporto tra Bradley e Irina si sarebbe raffreddato, e visto che i due non stanno più bene da mesi, Irina ha deciso che sarebbe stato meglio se si fosse trasferita altrove, in un posto suo“. Il The Sun è il tabloid che riporta in esclusiva la notizia dell’allontanamento della modella dalla casa di Los Angeles in cui stava con Cooper, sembra inoltre che la Shayk abbia portato con sé anche la loro figlia di due anni, Lea. Per ora non abbiamo maggiori dettagli circa i motivi che hanno spinto Irina ad andare via dalla villa di ben 4,5 milioni di dollari.

Irina e Bradley Cooper: cosa si diceva di loro solo qualche giorno fa

Non sembrerebbe un fulmine a ciel sereno la notizia che Irina Shayk è andata via di casa. Solo pochi giorni fa si parlava di una brutta crisi con l’attore hollywoodiano. Se il feeling nato con Lady Gaga sul set di A Star is Born aveva dato inizio alle dicerie (poi smentite dalla stessa cantante), ora le cose avrebbero preso una piega più reale. I due infatti erano stati beccati ad una cena mentre non si rivolgevano neanche la parola, e una persona a loro vicina ha raccontato a Page Six: “È solo per l’amore che li lega alla loro bambina di due anni, Lea, che continuano a darsi una possibilità. Ma è inutile, l’amore che li legava non esiste più. Nessuno dei sue è felice. La loro relazione è appasa ad un filo. Non potevano rompere durante la promozione del film“. Quindi dopo quattro anni d’amore è finto l’idillio per una delle coppie più amate del cinema e dello spettacolo?