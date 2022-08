Bortuzzo, il papà ora tuona sul GF Vip: “A Manuel non è piaciuto”

Dopo il Grande Fratello Vip e la storia naufragata con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo ha ritrovato l’amore con la TikToker Angelica Benevieri. A spiazzare oggi con una nuova intervista per Novella 2000 ci pensa, ancora una volta, suo padre Franco. Più volte quest’ultimo è stato colpito dal pubblico, in particolare dai fan della principessa. Infatti, molti sono convinti che dietro la decisione di Manuel di chiudere con Lulù ci sia stato lo zampino del papà. Ora Franco ci tiene a mettere i puntini sulle i e lascia un po’ senza parole il commento sul reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il tutto accade mentre il giovane Bortuzzo si gode la sua nuova love story, che lui stesso ha deciso di rendere pubblica, pare per evitare di finire al centro dei rumors tra ipotesi e allusioni. In particolare, papà Franco ammette che dopo il percorso fatto al GF Vip Manuel “non ama andare in pasto al gossip, ai social network e a gente che potrebbe attaccare la sua compagna solo in quanto tale”. A lui basta solo che il figlio ora sia felice. A questo punto, Franco si dice certo del fatto che il nuotatore non abbia un bel ricordo della sua esperienza nella Casa di Cinecittà.

“Quelli sono stati momenti importanti per lui e che porterà sempre nel cuore. Solo che il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora”

E ovviamente non mancano dichiarazioni riguardanti la storia nata tra Manuel e Lulù, che non poteva non finire tra le pagine di cronaca rosa.

“In verità non avrei neanche voglia di parlarne di questa cosa. Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ad attaccare me e la mia famiglia dopo che Manuel con un lancio di agenzia aveva lasciato la sua coinquilina del Grande Fratello Vip Lulù Selassié. Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre”

Franco Bortuzzo è spesso finito sotto attacco nei mesi scorsi, tanto che più volte ha denunciato questo caos mediatico. I fan di Lulù sono più che convinto che la famiglia di Manuel abbia giocato un ruolo centrale nella rottura. Ma Franco precisa che questo “non è assolutamente vero”. Fa presente che suo figlio non è di certo “un ragazzo che si fa convincere”, in quanto ha la testa sulle spalle.

“Pensi che la questione del lancio di agenzia l’ho scoperta in un secondo momento. Mio figlio ha fatto tutto da solo”, spiega ancora. Ribadisce che Manuel era convinto della decisione presa, di cui ha parlato anche in tv. C’è un problema di fondo in tutto questo secondo papà Bortuzzo e l’ha compreso durante questi mesi di permanenza nel settore del piccolo schermo: “Alcune persone vogliono impossessarsi della nostra vita dando tutto per scontato”.

Fa notare che molti degli utenti che pubblicano commenti sui social network sono profili fake che “non hanno nemmeno il coraggio di metterci la faccia”.