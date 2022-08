Manuel Bortuzzo, addio a Lulù: bacio con la nuova fidanzata, chi è

Manuel Bortuzzo ha finalmente vuotato il sacco. Nella notte, l’atleta paralimpico e ex gieffino ha confermato via Instagram Stories l’identità della sua nuova fidanzata: la ragazza che è riuscita a conquistare il cuore dello sportivo è Angelica Benevieri, influencer che ha sua volta ufficializzato la relazione condividendo un tenero scatto in compagnia del suo nuovo ragazzo.

La Angelica Benevieri ha pubblicato via Instagram Stories (per ora, nessun post è apparso sul feed) una foto dove bacia teneramente Manuel Bortuzzo, accompagnando l’immagine con un romantico cuoricino. La foto chiude così una volta e per tutte lo spazio a qualunque possibile pettegolezzo su Bortuzzo, al quale nelle scorse settimane sono state associate varie potenziali fiamme.

Subito dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, si pensava che Bortuzzo si fosse riavvicinato alla sua storica ex Federica Pizzi, con cui era stato pizzicato insieme ad una festa in spiaggia. Più di recente, alcuni pettegoli del web si erano convinti che l’atleta paralimpico si stesse frequentando con la tiktoker Cecilia Cantarano. Voci, queste ultime, rapidamente smentite dalla diretta interessata, che aveva risposto ai rumor in modo piuttosto piccato.

Come se non fosse già piuttosto chiaro, con questo bacio Manuel Bortuzzo dà un segnale chiarissimo. Lulù Selassié, infatti, è ormai un lontano ricordo. L’ex gieffino si è dunque buttato alle spalle la storia con la “princess”, che fra i due era senza dubbio quella più innamorata. Lulù non ha infatti mai nascosto la sua delusione per la fine della storia, e la speranza che Manuel potesse ritornare sui suoi passi. Una speranza che dovrà ora riporre in un cassetto.

Almeno per il momento, in ogni caso, tutto tace sui profili social di Lulù. Non è infatti dato sapere come Lucrezia Selassié abbia reagito a questa notiiza. Va detto, in ogni caso, che si tratta di una news ancora molto fresca. Probabilmente, per poter vedere una reazione da parte sua sarà necessario attendere ancora qualche ora.

Chi è Angelica Benevieri, la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo

Si parlava ormai da qualche giorno della possibilità che Angelica fosse la nuova fiamma di Bortuzzo. Angelica è una tiktoker che su TikTok vanta quasi 270 mila follower. La ventenne ha alle spalle, oltre all’esperienza da influencer e instagrammer, anche qualche ingaggio nel mondo dello spettacolo. In tempi non sospetti, la giovane ha partecipato a Imperfetti sconosciuti con Cesare Bocci e alla fiction Le indagini di Lolita Lobosco.