Manuel Bortuzzo, voci di flirt con una tiktoker: la verità, parla lei

Manuel Bortuzzo si è già trovato una nuova fidanzata dopo la tormentata fine della relazione con la princess Lulù Selassié? Proprio quest’oggi, online, si è fatto un gran parlare di una possibile nuova fiamma legata sentimentalmente all’ex gieffino e atleta paralimpico. L’indiscrezione è apparsa prima di tutto sul seguitissimo profilo Instagram della regina del gossip Deianira Marzano, in base ad una nuova segnalazione di una delle sue follower.

L’utente che ha scritto a Deianira ha raccontato di aver beccato Manuel Bortuzzo presso l’outlet di Castel Romano in compagnia, nel caso specifico, di Cecilia Cantarano. Inoltre, a quanto pare, da giorni i due si starebbero mettendo like su Instagram a vicenda e giorni fa avrebbero iniziato a seguirsi.

Queste le indiscrezioni apparse online, che come spesso accade in questi casi hanno fatto il giro del web. Sono stati in molti i siti ad aver ripreso la succosa notizia, ma la verità, a quanto pare, è ben diversa.

Cecilia Cantarano risponde ai gossip e nega la relazione con Bortuzzo

La replica della diretta interessata non ha tardato ad arrivare. Tramite un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale (visto che, probabilmente, le era arrivata più di qualche segnalazione in merito) la Cantarano ha voluto smentire una volta e per tutte le voci circolate nelle ultime ore.“Ma a voi ve pare normale che vado a prende un caffè da starbucks co un’amica mia torno a casa e scopro de esse fidanzata con un ragazzo che non ho mai visto? ma state bene? tutto ok?” ha commentato, inviperita la giovane. Qui sotto potete recuperare il suo tweet al vetriolo.

ma a voi ve pare normale che vado a prende un caffè da starbucks co un’amica mia torno a casa e scopro de esse fidanzata con un ragazzo che non ho mai visto? ma state bene? tutto ok? pic.twitter.com/Ycab4IXJTa — Ceciu (@Ceciliacantara) August 3, 2022

Manuel Bortuzzo, insomma, non si starebbe frequentando proprio con nessuna ragazza e sarebbe (a meno che non emergano altri gossip) ancora felicemente single.

Chi è Cecilia Cantarano

Cantarano è una vera e propria star del web, che vanta sul suo profilo TikTok ufficiale oltre 3 milioni di follower. La sua carriera la tiktoker l’ha iniziata proprio sul noto social della Bytedance, dove come molti altri ragazzi e ragazze della sua età ha iniziato caricando, nel 2019, i suoi primi video. Il canale della Cantarano è incentrato soprattutto su video comici molto divertenti, sugli storytime, le challenge, i consigli di bellezza e a volte anche i classici balletti.

Grazie al suo successo sul social, Cantarano è riuscita tra le altre cose anche a sbarcare in radio in veste di co-conduttrice di Generazione Zeta, il programma di Radio Zeta dedicato ai più giovani.