Bortuzzo blocca ex gieffina: “Chi si crede di essere!”, ancora bufera

Dopo il concerto di Ultimo, per Manuel non si placano le polemiche e questa volta ad attaccarlo è un’ex concorrente del Grande Fratello

Continua a regnare il caos intorno a Manuel Bortuzzo dopo il Grande Fratello Vip, ma soprattutto dopo il concerto di Ultimo. L’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato accusato di aver ricevuto vari privilegi, che molti giovani nella sua stessa condizione non hanno. Questo dettaglio è stato fatto presente da Chiara, l’amministratrice della pagina Instagram Veneto Accessibility.

Quest’ultima ci ha tenuto a far notare che Bortuzzo ha potuto seguire il concerto in una posizione privilegiata, rispetto al resto dei presenti. La giovane, molto attiva sulla questione accessibilità in questo genere di eventi, ha rivelato di essere stata addirittura bloccata sui social dal nuotatore. Scendendo nel dettaglio, Chiara si chiedeva: com’è possibile che Manuel sia riuscito a seguire il concerto a una distanza molto ravvicinata?

Infatti, ha fatto notare che solitamente la zona dedicata ai disabili è abbastanza distante dal palco. A questo punto, avrebbe deciso di contattare Bortuzzo per capirci meglio. Ma ecco che pare che Manuel abbia deciso di bloccarla sui social. Questo atteggiamento dell’ex Vippone non è particolarmente piaciuto, tanto che si è scatenata una bufera.

E non finisce qui. Ora a parlare ci pensa un’ex concorrente del Grande Fratello, ovvero Veronica Satti. Quest’ultima appare indignata per quanto accaduto e segnala un gesto poco carino del giovane Bortuzzo. Sembra che la figlia di Bobby Solo abbia semplicemente detto la sua sulla questione, usando il suo profilo Instagram. Probabilmente questo suo gesto non è piaciuto a Manuel, il quale avrebbe poi agito.

Secondo quanto fa sapere in queste ore la Satti, Bortuzzo avrebbe bloccato anche lei su Instagram.

“Orgogliosamente bloccata da questo signore. Ma chi si crede di essere. Hai fatto il Gf (parlo per me che mai me la sono tirata, anzi stica..i, bella esperienza, sono grata, fine), mica un film a Hollywood e hai vinto un Academy. Caro coltiva l’umiltà e la gentilezza, non peccare di presunzione perché oggi hai pass per vedere Ultimo, domani non sei nessuno”

Queste le parole di Veronca Satti, che appare sconcertata dall’atteggiamento di Manuel, che non sta raccogliendo tanti consensi dopo il GF Vip. La sua relazione con Lulù Selassié è naufragata dopo tante promesse e molti progetti di vita. Sebbene inizialmente avesse cercato di metterci un freno, nella Casa di Cinecittà Bortuzzo si è poi lasciato andare con la principessa.

Una volta spente le luci dei riflettori qualcosa è andato storto. Tante indiscrezioni e molta delusione sul web, forse per le troppe aspettative. I fan di Lulù si sono per settimane scagliati contro di lui per via dell’atteggiamento duro che avrebbe tenuto in questa circostanza. C’è chi è convinto che Manuel in realtà non sia mai stato realmente intenzionato ad avere una storia duratura con la Selassié.