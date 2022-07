Concerto Ultimo, caos su Bortuzzo. Disabile accusa: “Figura di m.”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è in queste ore al centro di una polemica nata sui social dopo il concerto dell’artista romano, ecco come ha reagito

Chi si sarebbe mai aspettato che un banalissimo concerto avrebbe potuto portare con sé così tante polemiche? Di certo non Manuel Bortuzzo, che in queste ore è al centro di un’altra bufera social scatenata da una ragazza che, come lui, è affetta da una disabilità. A lanciare pesanti accuse all’ex concorrente del Grande Fratello Vip è nello specifico Chiara Maniero, una giovane che ha in gestione la pagina Instagram VenetoAccesibility, dove parla quotidianamente di un tema a lei molto caro come l’inclusività nei confronti delle persone disabili.

Manuel Bortuzzo è stato accusato, in estrema sintesi, di essere un privilegiato. Mentre la maggior parte dei comuni mortali disabili erano costretti a seguire il concerto nelle retrovie, con una visibilità scarsa se non pessima, lui si è potuto godere il live sotto palco. Quando la ragazza ha fatto notare la cosa taggando l’artista su Instagram, il diretto interessato ha reagito di conseguenza. Invece di stare a discutere, spiegare le sue ragioni e confrontarsi in modo civile, Bortuzzo ha scelto una strada ben diversa. L’account della ragazza è stato immediatamente bloccato, una scelta che la Maniero non ha preso esattamente con leggerezza. Ecco le sue parole:

“He già bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco, vorrei sapere… il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità e concerti perché allora tu sei lì tranquillo? E le vie di fuga? Qualcuno era al Circo Massimo a vedere Ultimo ? #sottoilpalcoancheio p.s. grazie di avermi bloccato, bella figura di m… coda di paglia?”

Chiara Maniero non si è però fermata qui. Dopo lo sfogo, un’altra utente le ha chiesto ulteriori spiegazioni sull’accaduto, ed è qui che sono emersi altri “altarini”. Stando alle sue parole, il problema principale è che la presenza di Bortuzzo sotto palco avrebbe violato tutte le classiche norme di sicurezza che solitamente vengono applicate ai concerti. Qui sotto il suo duro sfogo:

“Nei concerti i disabili vengono costretti a stare in aree predisposte distantissimi dal palco e non vedono quasi nulla, il signor Manuel perché è famoso, invece era sotto palco andando contro tutte le famose norme di sicurezza , ho fatto presente la cosa, ma invece di avere un po’ di empatia con le persone come lui e magari dare una mano visto che è popolare, mi ha bloccato. Ma c’è ancora chi lo difende poverino. Ma ci rendiamo conto che c’è chi paga un biglietto per vedere niente?? E se un disabile si presenta in zona gold viene mandato via? La gente parla parla ma non sa assolutamente nulla di quello che succede dietro, ci sono petizioni, all’arena di Verona pure delle denunce per valere i diritti di noi disabili perché se può lui, devono poter tutti avere il diritto di stare sotto il palco!”

Almeno per il momento, blocco dell’hater a parte, Manuel Bortuzzo non ha ancora commentato le accuse che gli sono piombate addosso.

Lulù Selassié presente al concerto di Ultimo “insieme” a Manuel Bortuzzo

A diverse settimane di distanza dalla loro dolorosa separazione, i due ex piccioncini della casa del Grande Fratello Vip si sono ritrovati allo stesso evento. Non è dato sapere, per il momento, se i due si siano incrociati nel backstage (pardon, sottopalco) del live che si è svolto al Circo Massimo.

Quel che è certo, stando a quando riportato da Amedeo Venza, è che per le sorelle Selassié non è stata esattamente una serata tranquilla. Lulù e Clarissa, infatti, si sono ritrovate costrette a litigare ai botteghini per un presunto intoppo al sistema degli ingressi omaggio, che ha permesso alle tre sorelle di partecipare all’evento senza pagare un euro.