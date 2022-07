Ultimo re del Circo Massimo. 70mila persone e sold out per il concerto del 17 luglio del cantante romano. Tanti anche i personaggi famosi che hanno deciso di seguire l’evento. E tra questi ci sono state anche Lucrezia ‘Lulù’ Selassié e le sue sorelle Jessica e Clarissa, nonché Manuel Bortuzzo. Ma si proceda con ordine: tutti e tre gli ex concorrenti del GF Vip 6 hanno potuto accedere al concerto attraverso degli accrediti. Per le ‘principesse’, però, ci sarebbe stato qualche intoppo che avrebbe innescato minuti di caos.

Amedeo Venza, puntuale ed informato esperto di gossip attivo su Instagram, ha spiegato che al botteghino Lulù e Clarissa hanno discusso perché pareva che non fossero “in lista per i cosiddetti omaggi”. In aggiunta, Venza ha dichiarato che Clarissa si “è quasi messa a piangere”. “Vi garantisco che gente lì vicina la vedeva sbraitare e tirarsi i capelli perché non gli davano gli accrediti”. Alla fine i pass sono stati dati sia a Lulù sia a Clarissa che, tramite una Story Ig, ha replicato a Venza dandogli del clown.

Chi invece non ha avuto alcun problema ad entrare al concerto è stato Bortuzzo. Resta da capire se abbia incrociato l’ex fidanzata Lulù, con la quale è stato protagonista di una rottura chiacchieratissima dopo la fine del Grande Fratello Vip 6.

I due si erano fatti promesse d’amore importanti dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia. Addirittura avevano dichiarato che sarebbero andati a convivere. Tutto faceva pensare che la love story era incardinata sul verso giusto. E invece, in modo del tutto inaspettato, Manuel ha troncato il rapporto. Il resto è risaputo: Lulù si è scagliata contro la famiglia di lui, sostenendo di non essere mai stata accettata e che dietro alla decisione del triestino ci fossero appunto i suoi familiari.

Da allora tra i due non c’è stato più alcun incontro e alcun contatto. Lulù non ha invitato il nuotatore nemmeno al suo compleanno (mentre invece ha invitato molti altri ex compagni d’avventura del GF Vip, seppur molti non si sono presentati per svariate ragioni). Chissà che il concerto di Ultimo dia la possibilità a Bortuzzo e alla Selassié di rivedersi e di chiarire eventuali punti lasciati in sospeso.