Lulù, compleanno con lite: così sono volati gli stracci tra due ex gieffini vip

Il 24esimo compleanno della principessa continua a far discutere: volano gli stracci tra due ex gieffini vip

Il 9 giugno, Lucrezia ‘Lulù’ Selassié ha spento 24 candeline. Al suo compleanno hanno presenziato Giacomo Urtis e Giucas Casella che hanno condiviso con la principessa l’avventura al Grande Fratello Vip 6. Naturalmente al party c’erano anche le sorelle di Lulù, Clarissa e Jessica. Il magazine Chi, sui suoi profili social, ha pubblicato un filmato della festa. Nulla in particolare da segnalare: nel video postato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini si vedono le tre sorelle cantare assieme a Giucas e Urtis. Qualcuno, però, in quel filmato ci ha visto della ‘tristezza’. Quel qualcuno è una vecchia conoscenza del Grande Fratello Vip, vale a dire Selvaggia Roma, che fu una della concorrenti della quinta edizione del reality show di Canale Cinque.

“Mammamia un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici , una pizza e una birra in compagnia, meno trucco, un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene”. Questo il commento velenoso rilasciato da Selvaggia. Naturalmente le parole dell’influencer non sono passate inosservate. A ribattere in modo altrettanto velenoso ci ha pensato Urtis che ha conosciuto la Roma al GF Vip 5 (si ricorda che il chirurgo dei vip è entrato sia nel cast della quinta edizione del programma sia in quello della sesta).

“Ci conosciamo, con le sorelle Selassié, da 10 anni almeno e gli amici c’erano, ma ovviamente non abbiamo fatto la foto con la squadra da calcio. Quando ti senti triste e vuoi dei brividi, pensa alla tua vita, al tuo percorso, al GF oppure alla tua carriera da attrice”, ha tuonato Urtis in risposta a Selvaggia Roma.

Grande Fratello Vip: compleanno di Lulù, nessuna traccia di Bortuzzo

Inutile dire che alla festa di compleanno di Lulù non c’è stata alcuna traccia di Manuel Bortuzzo. Dopo la rottura, il nuotatore e la principessa non si sono più visti. Secondo i ben informati a soffrire di più è stata la ragazza che, in diverse occasioni, ha raccontato che ad affossare la relazione è stata la famiglia di Manuel. Bortuzzo ha invece difeso i suoi affetti più stretti, affermando di aver preso autonomamente la decisione di troncare la love story.

Quel che è certo è che il padre del nuotatore, Franco, non ha mai visto di buon occhio la frequentazione. Fin dai tempi del GF Vip 6, infatti, l’uomo non ha lesinato critiche nei confronti della princess. In particolare, papà Bortuzzo non ha mai nascosto la sua opinione e, con schiettezza, ha sempre sostenuto che Lulù non fosse la persona giusta per Manuel.