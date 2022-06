Manuel Bortuzzo, papà Franco ci ricasca: nuova frecciata a Lulù, il motivo

La telenovela che vede protagonisti Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo non sembra giungere alla fine. Dopo l’annuncio della rottura dei due ex gieffini, che si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip 6, a rendere ancora più complicata la situazione è stato molte volte il padre del nuotatore, Franco Bortuzzo. Quest’ultimo si è intromesso nella storia d’amore del figlio fino a provocarne, almeno secondo la Princess, la fine. A più di un mese dall’annuncio della rottura il signor Franco sembra aver lanciato una nuova frecciatina contro la sorella di Clarissa e Jessica.

Lulù Selassiè non ha mai nascosto la voglia di rivedere Bortuzzo dopo la loro rottura. Secondo BlogTivvu la neo 24enne ci ha forse provato ieri sera, 10 giugno 2022, andando a cena con la sua famiglia in un ristorante romano che il nuotatore frequenta spesso. Purtroppo per lei, però, di lui nessuna traccia. Fin qui nulla di strano, se non fosse che stamattina il signor Franco Bortuzzo ha scritto una frase lapidaria e misteriosa sulle storie Instagram che potrebbe essere proprio rivolta all’etiope: “Missione fallita”. L’emoji che ride, a conclusione delle parole, sembra quasi voler ridicolizzare il destinatario del messaggio implicito.

Molti pensano che si tratti proprio dell’ennesima presa in giro del padre del 23enne nei confronti della sua ex. Bortuzzo ha probabilmente ironizzato sul fatto che la presunta missione di Lulù, quella appunto di incontrare Manuel, non si sia poi concretizzata.

Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Selassiè si sono lasciati poche settimane dopo la fine del Grande Fratello Vip 6. Sulla fine della loro love story si è detto di tutto: sarebbe stato il 23enne a dire addio alla neo 24enne. Quest’ultima in ogni caso mal sopportava le intrusioni del padre di lui nella loro vita privata. La sorella di Jessica e Clarissa ha ipotizzato che ci sia stato lo zampino della famiglia di Manuel dietro una decisione così drastica. Per Lulù, come ha ammesso lei stessa, è stato un duro colpo. La Princess etiope si è sempre detta innamoratissima di Manuel, con cui progettava addirittura di formare una famiglia e iniziare una convivenza.

Di Lulù, che qualche giorno fa ha festeggiato i suoi 24 anni, si sa che si sta riprendendo dalla brutta delusione d’amore improvvisa. Molti dicono che la ragazza non abbia ancora perso le speranze di ritornare con il suo amato Manuel.