Bortuzzo e Lulù: al Gf Vip esplode la passione sotto le coperte

Possiamo ormai dire che abbiamo la prima coppia ufficiale di questo Grande Fratello Vip 2021. Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié sono sempre più vicini e ormai si lasciano andare davanti alle telecamere. La loro relazione (o forse sarebbe meglio dire il loro flirt “flash”?) si consuma senza filtri e senza che i due si preoccupino troppo degli occhi indiscreti degli altri coinquilini e dei telespettatori da casa.

Questa mattina Bortuzzo e Lulù si sono svegliati insieme e, una volta aperti gli occhi, non hanno perso un secondo e si sono messi subito a coccolarsi. Carezze, baci sulla guancia (e forse in bocca? Anche se fosse non sarebbe più questo grande segreto) e grattini a non finire. Un risveglio decisamente dolce, che ha confermato un rapporto di cui già si chiacchierava da tempo.

I due si sono avvicinati fin dai primissimi giorni, trovando un’intesa sulla quale in pochi avrebbero sperato all’inizio del programma. Il primo vero bacio è scattato nelle scorse ore, in piscina, fra uno schizzo d’acqua e l’altro. E la disabilità di Bortuzzo, per fortuna, non sembra essere in alcun modo un problema per Lulù, che parlando della nuova fiamma ha commentato: “ È una persona importante, anche se ci conosciamo da una settimana “. Nella scorsa puntata in diretta, il nuotatore aveva invece rivelato al conduttore Alfonso Signorini: “S iamo entrambi sensibili e vogliamo sentire affetto e ce lo diamo “.

Proprio nelle scorse ore, Manuel Bortuzzo aveva ironicamente commentato agli altri inquilini della casa che, nonostante la disabilità, non aveva perso (per così dire) la sua carica sessuale. In barba alle gambe che non funzionano più, insomma, il ragazzo può ancora consumare dei rapporti sessuali completi.

E che cosa ne penserà di questo scambio di smancerie il padre, Franco? In un’intervista esclusiva concessa a Casa Chi, lo speciale format lanciato su Instagram dal magazine per commentare il reality, il genitore dello sportivo l’ha buttata sul ridere. “Mi hanno già chiamato tutte le sue ex…” ha dichiarato Bortuzzo Senior. Come si dice in questi casi, se son rose fioriranno!

Aggiornamento: proprio mentre vi scriviamo, la principessa Lulù ha confermato agli altri inquilini della casa che fra lei e Bortuzzo è effettivamente scoppiata la passione e un primo bacio a stampo.